海昌海洋公園遭內銀催收還款　正努力籌錢還款

該筆貸款由旗下子公司簽訂，本金涉資5,000萬元人民幣(下同)，及約1,380.34萬元利息，且於周日(17日)到期。由於尚未向全體貸款人償還到期應付款項，要求其立即還款。

該公司坦言，公共衞生事件導致的集團營收大幅下滑、鄭州海昌海洋公園項目延期開業等，對集團業務造成的重大挑戰及整體營運的深遠影響仍然持續。加上今年以來受複雜多變的市場環境、消費信心等因素影響，消費支出普遍下滑，而且不利的天氣條件，令業務復甦慢過預期，集團出現階段性的流動資金壓力。

該公司指，已與貸款人積極磋商探討解決方案，雙方已就穩定該子公司及其項目經營管理、妥善化解風險等達成共識，關於延長還款日期及╱或修訂還款時間表等具體方案，公司預期近期將與貸款人達成相關安排。