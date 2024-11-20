北角新盤超購逾7倍 元朗盤獲200組客參觀
2024年11月20日 22:04
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本周末將有港島全新單幢新盤推出發售，該北角項目收票反應理想，暫收到逾1,300張入票，以首輪發售157伙計，超額逾7.2倍。而剛於昨公布首張價單的元朗樓盤，開價後即錄近200組客人參觀及查詢，積極部署加推。
101 KINGS ROAD收票逾1300張 超購7.2倍
●宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，將於周六(23日)展開首輪銷售，盡推首5張價單全數157伙。集團執行董事程德韻表示，暫收逾1,300個購樓意向登記，超額認購逾7.2倍，項目將於明日(21日)下午6時截票。
據銷售安排，項目周六上午9時45分展開銷售，設有A組大手客揀樓時段，買家須認購至少兩個指定單位，包括所有兩房及指定一房戶，購買一房單位上限為兩伙。不過，若買家每揀選一伙兩房單位，則最多可選購3伙一房。至於B組銷售時段，買家最多可購買兩伙。
滙都II昨獲200組客人參觀及查詢 考慮加推
●泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都II，於昨日(19日)公布首張價單共81伙，並安排於周六(23日)開售，地產代理及市場反應踴躍。集團執行董事關堡林表示，項目開價後吸引近200組客人前往參觀及查詢，昨日銷售中心延至晚上10時後才關門，因應場反應積極，正積極考慮加推單位。
他又指，隨着利好因素持續，滙都I亦接連錄得新成交，最新售出1座5樓A10室，實用面積426方呎兩房戶，成交價437.12萬元，呎價約10,261元。買家購入以贈送兒子新婚之用。此外，項目第3座6樓A10室，實用面積442方呎，兩房間隔，亦獲買家斥451萬元以即供方式入市，呎價約10,204元，買家為區內升級換樓客。
●林海山城雙號屋售5760萬 買家獲逾403萬租金回贈
新盤市場逾半億大額交投活躍，香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作的大埔林海山城，周二(20日)售出項目山城徑30號洋房，實用面積3,349方呎，四房雙套房設計，附有875方呎花園及539方呎天台，成交價5,760.28萬港元，呎價約17,200元。買家屬於先租後買，享有逾403.2萬元租金回贈優惠。
資料顯示，項目於11月售出4伙，包括兩宗洋房成交，總成交金額逾1.5億元。
緹外四房大宅連兩個車位1.92億招標售出
●嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，於周三(20日)以招標形式售出3座2樓B室分層大宅，單位實用面積4,557方呎，四房四套房及雙工人房間隔，連兩個車位以1.92億港元售出，呎價約42,133元。
上址為項目11月第4宗成交，本月合共套現逾7.7億元，而今年暫累售27伙，套現逾85億元。推售至今則沽出32伙，佔總單位數目64伙的一半，總成交金額逾97億元，平均實用呎價約60,000元。
維港1號三房戶售1993萬 呎價逾2.5萬元
●啟德跑道區新盤再有承接，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周三(20日)沽出一伙套三房單位，為項目2A座29樓H室，實用面積774方呎，成交價1,993.8萬港元，呎價約25,760元。
●嘉華國際(00173)發展的馬頭角嘉琳，項目提供的5座洋房式單位，於2022年先後錄得內部轉讓紀錄。其中，項目單位A於周三(20日)錄得終止買賣合約，並隨即公布銷售安排，首度公開招標發售，招標日期為周日(24日)。
資料顯示，上述單位A實用面積4,578方呎，天台面積959方呎，另設114方呎梯屋及231方呎庭院，該單位曾於2022年7月以逾1.37億元內部轉讓形式轉手。