北角新盤超購逾7倍　元朗盤獲200組客參觀

本周末將有港島全新單幢新盤推出發售，該北角項目收票反應理想，暫收到逾1,300張入票，以首輪發售157伙計，超額逾7.2倍。而剛於昨公布首張價單的元朗樓盤，開價後即錄近200組客人參觀及查詢，積極部署加推。

101 KINGS ROAD收票逾1300張 超購7.2倍

據銷售安排，項目周六上午9時45分展開銷售，設有A組大手客揀樓時段，買家須認購至少兩個指定單位，包括所有兩房及指定一房戶，購買一房單位上限為兩伙。不過，若買家每揀選一伙兩房單位，則最多可選購3伙一房。至於B組銷售時段，買家最多可購買兩伙。

滙都II昨獲200組客人參觀及查詢 考慮加推

他又指，隨着利好因素持續，滙都I亦接連錄得新成交，最新售出1座5樓A10室，實用面積426方呎兩房戶，成交價437.12萬元，呎價約10,261元。買家購入以贈送兒子新婚之用。此外，項目第3座6樓A10室，實用面積442方呎，兩房間隔，亦獲買家斥451萬元以即供方式入市，呎價約10,204元，買家為區內升級換樓客。

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資料顯示，項目於11月售出4伙，包括兩宗洋房成交，總成交金額逾1.5億元。

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上址為項目11月第4宗成交，本月合共套現逾7.7億元，而今年暫累售27伙，套現逾85億元。推售至今則沽出32伙，佔總單位數目64伙的一半，總成交金額逾97億元，平均實用呎價約60,000元。

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資料顯示，上述單位A實用面積4,578方呎，天台面積959方呎，另設114方呎梯屋及231方呎庭院，該單位曾於2022年7月以逾1.37億元內部轉讓形式轉手。