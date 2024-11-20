Yahoo Finance Invest獲政商領袖現身交流　錄逾150萬瀏覽量

2024 Yahoo財經年度盛事Yahoo Finance Invest於周二(11月19日)盛大舉行，創下1,500,000線上觀看次數。今年市場出現了多股力量以前所未有的方式影響經濟，包括人工智能的興起、美國聯邦儲備局的政策變化，以及激烈的美國總統選舉等，而投資者仍未完全理解它們的影響。有鑑於此，Yahoo Finance Invest匯集全球投資界的精英講者，包括大型企業和政府的決策者，以及思想領袖，分享和分析今年所見的新變化，探討未來全球經濟市場的趨勢，同時展示科技突破的新境界。各政商界領袖於會上提供專業資訊，協助投資者累積財富及為投資決策作啟示。

本年度高峰會以「投資變革與突破—開創嶄新視野」為題，邀請多位來自世界各地的業界領袖及講者聚焦探討投資、人工智能及可持續發展等最新趨勢。Yahoo Finance繼往開來，繼續為大眾透過「有用、有關、有趣及有遠見」為內容策略，一系列獨家內容及優質報道，長期提供即時且包括全球市場數據及資料。觀眾可以了解到眾多與市場熱門議題相關，包括科技和人工智能所帶來的轉型潛力、不同行業的致勝之道以至金融科技的發展等之最新資訊及專業見解。此外，高峰會亦深入探討粵港澳大灣區以及亞洲經濟環境帶來重要影響。

參與高峰會的嘉賓包括(以英文名字母排行)：M+博物館主席陳智思、香港時裝設計師協會策展人及項目總監張潔雯、IBM董事長兼執行長Mr. Arvind Krishna、ReThink HK創辦人及行政總裁Mr. Chris Brown、數字王國董事會主席兼行政總裁謝安、橋水基金共同投資長Ms. Karen Karniol-Tambour、星展銀行(台灣)總經理黃思翰、阿波羅全球管理公司聯合創辦人兼首席執行長Mr. Marc Rowan、貝萊德投信全球固定收益首席投資長Mr. Rick Rieder及香港時裝設計師協會主席楊棋彬。一眾星級嘉賓分享他們的獨特視野及看法，為投資者及全球經濟作見解及交流。

高峰會作為一個平台供市場領袖研討最新及具影響力的議題，是次邀請到的各位講者均在他們的專業中扮演領導者及先驅者，在高峰會期間分享了他們的多元觀點，為觀眾提供由決策者出發的觀點，使各位投資者能接收更全面的資訊，了解亞洲乃至全球經濟市場走勢。

此外，為了提升用戶體驗，Yahoo財經網頁經已作出重大更新，帶來全新面貌，包括：

全新主頁

新首頁旨在幫助用戶輕鬆導航及幫助用戶快速找到所需內容，提供最新的市場洞察，並讓 用戶探索Yahoo Finance的各種產品。首頁頂部設有一個重要資訊區域，旁邊是新聞區域，還有一個視頻區域以提供各種引人入勝的內容。下方是投資理念區域，包含了熱門升幅及熱門跌幅股和最活躍股票的數據，還有主題模塊和最新新聞串流。

全新定制工具欄

現在在所有頁面上都可以使用定制工具欄，提供快速查詢關鍵資訊的功能。用戶可以輕鬆 監控自己的投資組合、關注列表、報價，並訪問其他Yahoo Finance的工具和服務，進一步提升他們在Yahoo Finance的導航深度。

全新改版的報價頁面

報價頁面經過重新設計，旨在成為有關公司、貨幣和其他投資工具的權威資訊來源。另外，還引入了全新的比較功能，使用戶能夠並排分析股票。

更全面的投資組合頁面

全新的投資組合儀表板為用戶提供了多個賬戶的全面財富概覽。它會根據用戶的持股、風 險偏好和交易歷史提供度身定制的見解。