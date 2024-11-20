美股早段偏軟　道指跌172點

美股3大指數周三早段偏軟，道指跌172點，報43,095點；標指跌49點，報5,867點；納指跌223點，報18,764點。港股夜期報19,625點，跌89點，低水80點。

自特朗普重新當選美國總統以來，美匯指數及國債孳息率高居不下，原因在於市場預期潛在的貿易戰以及更大的財政開支可能會推高通脹。堪薩斯城聯儲銀行行長施密德表示，減息步伐的快慢以及最終利率水平仍有待觀察，但就指巨額的財赤並不會引發通脹。瑞銀財富管理則指出，股市能夠承受國債孳息率高企，對明年股市展望樂觀，料明年底標指將升至6,600點。

傳統而言，當債券孳息率上升時，為投資者提供具吸引力的股票替代品，可以用債券穩健地賺取較高的利息回報，變相令股票吸引力下降。然而，瑞銀認為最近國債孳息上升「很大程度上是由經濟增長強勁的預期推動」，而經濟強勁一般亦意味着企業盈利向好，可以繼續支撐股市。

同時，投資者對人工智能(AI)投資主題的熱情，使得市場更容易消化高息環境。從歷史上看，科技股和增長股一直是最容易受到孳息率上升影響而受壓的股票，但這種走勢反向相關度最近有所減弱。隨着AI發展強化投資者的樂觀情緒，足以令投資者對股票的偏好增加。

企業消息方面，無廠半導體公司高通近年即極拓展手機晶片以外的業務，行政總裁阿蒙表示，預期到2029年，公司的全年收入將額外增加220億美元(約1,716億港元)，其中有40億美元來自個人電腦(PC)晶片、40億美元來自工業晶片。

阿蒙的策略是多元化發展，試圖把高通的晶片帶到諸如PC、汽車、虛擬實境(VR)裝置等各大領域。而事實上，高通已經與微軟合作，推出基於arm架構的電腦中央處理器(CPU)晶片，並用在微軟旗下的Surface系列產品。