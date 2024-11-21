遊日旅客首10月錄逾3019萬人次創新高　港人佔幾多？

日圓走貶，吸引更多海外旅客訪日。日本政府觀光局(JNTO)公布的初步數據顯示，今年10月共有331.2萬名旅客訪日，創單月新高，按年增長31.6%；今年首10個月訪日的外國旅客已達3,019.3萬人，按年升51.8%，為1964年有統計以來的新高。據統計，10月香港以19.88萬人訪日排名第六，按年增10.9%，而首10個月共有217萬港人遊日，按年亦升30.5%。單計10月，來自南韓、內地及台灣的訪日旅客分別以73.2萬、58.3萬及47.9萬人次位列首3位。

近日俄烏戰事有升級迹象，美匯指數周三曾高見106.48。圓匯繼續積弱，日圓兌每美元昨日低見155.85，折合每百日圓兌港元失守5算，觸及4.99。日本股市同樣反覆向下，日經平均指數昨日收報38,352點，跌62點或0.16%；東證指數(TOPIX)跌11點或0.43%，收報2,698點。

不過，日本民眾更關心的，可能是當地的物價升勢。近年有落戶香港的牛丼連鎖快餐店Sukiya宣布年內第二度加價，加幅最多達6.41%，原因是米價上升。