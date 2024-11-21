施羅德：環球能源轉型創造新商機

全球推動脫碳將需要大量對各種技術和基礎建設的投資作支援，這為投資者帶來各種潛在投資機遇。隨着世界朝着更可持續的未來邁進，投資於環球能源轉型變得更具吸引力。

對於這一主題，最成熟的投資方式是可再生能源發電，尤其是風能和太陽能基建資產。這些資產具有良好的往績紀錄並可提供穩定的現金流，是構建多元投資組合的重要部分。除發電外，要實現低碳的環球經濟轉型，還需要在多種相關技術和基礎建設方面進行大量投資。今期為基礎建設投資者提供全面概覽，有助把握能源轉型中的投資機遇，並聚焦這些更廣泛的技術及其在投資組合建構中的作用。

可再生能源方面：一、對電池儲存基礎建設的投資，預計將在電網的靈活性、可靠性，以及可再生能源的更廣泛採用中發揮關鍵作用。與傳統能源相比，可再生能源在容量波動性方面一直備受批評。隨着可再生能源發電量持續增長，投資機遇將延伸至並置式與獨立式電池儲存項目。

智能解決方案減碳增效

二、能源效率投資的重點在於改善能源消耗，從而減少需求方面的排放。智能解決方案可為建築、工業流程、交通運輸等領域的能源效率提升發揮作用。能源效率投資的一大機遇在於智能電錶的應用。此外，綠色建築認證和能源績效標準推動了對建築物節能技術的需求，為投資者提供了額外的潛藏投資機遇。最後，投資於節能的交通運輸解決方案，亦有助於減少交通行業的碳排放。

三、投資於綠色氫能基礎建設的前景廣闊。這種潔淨燃料可應用於多個領域，如船舶或飛機的燃料、高溫工業流程的熱能供應、化學品製造，以及平衡可再生能源發電的不穩定性。投資於潔淨燃料的生產設施、儲存基礎建設和運輸網絡，將有助於捕捉對這類燃料日益增長的需求，隨着各國努力實現經濟脫碳，這將成為一個重要的增長領域。

基礎建設方面：一、電動車的普及將在交通運輸行業脫碳化中發揮變革的作用。電動車充電基礎建設的投資機遇，來自於支持電動車日益增長的需求，並確保為電動車用戶提供便捷的充電選項，這反過來又將進一步帶動電動車的需求，並有助於減少溫室氣體排放，推廣可持續交通運輸方案。

二、暖氣技術的投資機遇來自於住宅和商業物業脫碳化的需求。區域暖氣系統的增長也為暖氣領域的投資創造了機會。對區域暖氣基礎設施的投資，有助於實現暖氣脫碳化，提升能源效率，並為社區提供長期而可靠的暖氣供應。

電網基礎建設投資升級

三、隨着可再生能源發電的持續擴展，對輸電和配電基礎建設升級變得至關重要，這升級將促進電力從發電源到最終消費者的高效及可靠傳輸。電網基礎建設的投資機會包括新輸電線的建設、現有基建的升級，以及互聯器的開發。

四、投資於碳捕捉、利用和儲存技術在減少多個行業的二氧化碳(CO2)排放中發揮關鍵作用，尤其是那些難以完全電動化或轉向可再生能源的行業。

儘管能源轉型領域的多種相關技術帶來了令人振奮的投資機會，但正如前文所述，當前該領域的規模大多仍集中於風能和太陽能資產的發電。然而，實現低碳環球經濟的長期轉變，將需要在更廣泛的解決方案和技術中大幅增加投資。當中許多技術將對實現全球淨零目標至關重要，長期而言將帶來顯着的互補投資機會。

Schroders Greencoat歐洲私募市場主管Karin Kaiser