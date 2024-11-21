鄧聲興：佳節臨近　同程旅行強勁表現料可持續

分業務來看，核心在線旅遊平台收入主要來自住宿預訂服務及交通票務服務40.13億元，同比增加21.6%。住宿預訂服務收入13.78億元，同比增加22.2%。交通票務服務收入20.27億元，同比增加20.6%，這主要是由於集團提供的交通票務服務以及增值產品及服務的需求增加。

另外，其他收入6.09億元，較去年同期增加23.7%。憑藉有效的獲客策略和卓越的營運能力，集團進一步鞏固了在中國大眾市場的立足點。截至2024年9月30日，集團在居住於中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數的87%以上。集團持續取得優異業績，聖誕及新年的臨近，相信透過網上旅遊平台購買旅遊產品需求會繼續上升，集團強勁表現可持續。股份阻力位21港元，支持位15.7港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)