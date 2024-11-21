港交所：港ETF成亞洲樞紐　市值逾4900億元

香港ETP(交易所買賣產品，包括ETF和槓桿及反向產品)市場於今年11月慶祝發展25周年！過去25年，香港ETP市場憑著多元化的產品選擇、市場結構優化及國際間合作三大優勢屢創佳績，至今已成為亞洲ETF樞紐，涵蓋194隻產品，市值於10月底達到4,950億元。在回顧發展里程碑的同時，不妨透視未來的增長動力和創新方向。

多元化產品選擇

亞洲(日本除外)首隻ETF於1999年在香港上市，為香港ETF市場的發展揭開序幕。不少核心產品，例如覆蓋香港股票、A股、債券及黃金等主要資產類別的ETF於發展早期陸續推出，為投資者提供「基本」選擇，並為日後增長奠定基礎。

隨着ETF市場日益成熟，產品選擇亦趨向更多元化並屢創「市場之首」，例如於2004推出的全球首隻A股ETF、於2005年推出的亞洲首隻債券ETF、於2016年推出的香港首批槓桿及反向產品，以及最近推出的亞洲首批虛擬資產ETF。

虛擬資產ETF登陸香港，為投資者開拓嶄新投資領域。繼亞洲首批比特幣及以太幣期貨ETF於2022年在香港交易所上市後，我們於今年4月迎來亞洲首隻虛擬資產現貨ETF，並緊接於7月迎來亞洲首隻比特幣反向產品。目前共有10隻虛擬資產ETF於香港上市，總市值於10月底達到36億元。

市場結構優化

受產品組合持續擴充帶動，香港ETF市場過去五年增速上升，期內，平均每日成交額的複合年增長率高達29%，今年首十個月之平均每日成交額達到179億元。近年，香港ETF市場結構持續優化，例如於2020年推出的新價位表將最低上落價位降低最多80%，從而收窄買賣差價，有效提高市場流動性及降低交易成本，繼而推動成交額增長。

此外，ETF通在2022年7月4日正式啟動，為香港ETF市場注入新的流動性，並讓國際投資者可透過ETF投資中國市場的獨特主題。ETF通在今年7月擴容後，滬深港通現時共有241隻合資格ETF。在10月份，北向交易的平均每日成交金額達到58億元人民幣，而南向交易的平均每日成交金額則為33億港元。

香港ETF市場的產品領域也在持續國際化，其中，沙特阿拉伯成為了近年的市場焦點。繼亞太區首隻、全球最大的沙特阿拉伯ETF於2023年11月在香港交易所上市後，兩隻追蹤港股的ETF今年10月在沙特上市，並迅速躋身該市場成交三大ETF之列，反映當地對香港市場的投資需求熱切，或可成為香港ETF市場額外資金來源。

新科技及國際化將是推動香港ETF市場發展的重要因素。在科技方面，香港交易所最近宣布，計劃於2025年透過網上平台數碼化及自動化ETF的實物申購及贖回機制，以提升整體ETP市場效率，推動其二級市場活動持續增長。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁