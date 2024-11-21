英偉達季績超預期　惟今季收入指引遜預測上限　市後曾挫5%

全球最大市值上市公司、人工智能(AI)股王英偉達(Nvidia)第三財季收入350.82億美元，按年勁升94%，超預期的331.6億美元；純利193.09億美元，同樣急升109%；經調整純利升100%至200.1億美元；經調整每股盈利0.81美元，超預期的0.75美元。

不過，公司預計第四財季收入為375億美元，按年增長70%，按季僅增長7%，雖然已高於預期的370.8億美元，不過未達最高預期的410億美元，因此拖累股價在市後延長交易時段後一度跌逾5%，之後仍跌2.5%。

行政總裁黃仁勳指，新AI晶片Blackwell已全面投入生產。此外，財務總監Colette Kress在分析員電話會議表示，1.3萬個晶片樣本已發貨予客戶，「每個客戶都爭相成為首個進入市場的人，Blackwell晶片正在所有主要合作夥伴手中，以建立他們的數據中心。」

Kress又指，Blackwell晶片的出貨量將在明年增加，第四季Blackwell的收入預期將達到「數十億美元」。前一代AI晶片H200的銷量也顯著增長。「Hopper及Blackwell的供應仍短缺，預期2026財年仍求過於供。」

凱基投顧潘俊宏(Felix Pan)指，英偉達第四季收入指引未達市場預期上限，導致市後股價曾跌約半成，其後跌幅收窄，主要是以過去紀錄而言，市場明白英偉達的收入指引一向預留空間，故預計本季仍有可能挑戰390億至400億美元收入，供應鏈數據現時也支持這樣的看法，主要影響變數來自於供應鏈的供貨速度，以及新舊產品交接等。