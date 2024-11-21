許繹彬：大市難爆升　宜炒股唔炒市　美團彈力足

其實，港股周一(18日)沒有出現急促調整已算萬幸。事緣上周五(15日)因美國聯儲局主席鮑威爾突然一句「毋須急於減息」，因而令美股出現調整。這次突然轉軚令投資者變得無所適從及人心虛怯，使宏觀經濟和外圍環境又再出現信心危機。不利消息一出，當然令恒指重上20,000關阻力大增，但最終暫時仍企穩19,500點，尚算幸運。

調整幅度尚算溫和的原因，可能市場上仍憧憬內地有財政政策未動用，因而存在有利刺激本土經濟回復的因素；再者，美國對華政策的衝擊有傳將會結束，或有利流動性資金重回港股懷抱，因而令恒指此刻仍能「硬淨」；但筆者則認為，由於成交在未到12月的聖誕假前已開始出現持續萎縮，則擔心出現久守必失的情況，投資者必須格外留神。

即使港股的主要源泉「北水」連續第5個交易日出現淨買入，但額度皆是持續萎縮，令港股在沒有成交下，呈現「一潭死水」，絕無走勢可言；導致北水欠奉的原因，相信是人民幣匯率持續在低位徘徊所致，人民幣兌每美元兌跌至7.25，因而令資本市場的周轉力度出現重大阻力。

由香港金融管理局主辦的第三屆國際金融領袖投資峰會在周二(19日)起一連三天舉行，是次峰會各地金融領袖雲集，各領袖均出謀獻策，強調市場必須要開放，更不約而同地全面看好亞洲地區前景，更指未來世界金融向東移的趨勢已漸漸形成。

言論一出，當然為有份投資亞洲市場的投資者帶來很大信心，但筆者則認為，即使看好亞洲市場前景，但也必須得到內在因素配合，屬於亞洲市場一分子的中港市場，仍需要很多數據改善去配合，首要因素就是人民幣匯率盡快從谷底回升，繼而穩定下來，才會激活資本市場。