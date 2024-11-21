全球股息第3季增3.1%破紀錄　惟港企股息顯著減少

駿利亨德森全球股息指數顯示，2024年第三季度全球股息增長達3.1%，創下4311億美元的紀錄。亞太地區（日本除外）的股息支付在第三季度達到季節性新高，超過全年總額五分之二的股息均在7月至9月間派發。儘管刷出新高，該季度的支付總額為685億美元，反映基本股息下降6.8%，主要受台灣、香港和澳洲減少派息影響。

香港通常是第三季度的最大貢獻者，佔地區總額近五分之二。香港股息為263億美元，基本降幅1.3%，但由於一次性特別股息減少，拖累總額下降幅度更高達10.3%。指數中約十分之三的香港企業按年減少派息，減幅最大的是受煤價下降影響利潤的煤炭生產商兗礦集團（Yankuang），而房地產企業龍湖（Longfor）則因現金流減少及專注於償還債務而削減股息。台灣股息亦顯著下降23.6%，總額為154億美元，當地的股息通常在業績公布較長時間後才支付，第三季度的派息主要是2023財政年度的最終股息。

中國和印度在內的新興市場股息創新高。第三季度是中國的股息支付旺季，儘管經濟疲弱，中國的股息基本增長12.3%，整體增長達15.4%，創下446億美元的歷史新高。中國股息整體增長的四分之三來自互聯網零售巨頭阿里巴巴，該企業今年首次向股東派息，不僅進行定期支付，更發放一次性特別股息，總額達到68億美元，與中石油並列中國第二大股息支付者。另外，在中國和全球的銷售額激增的比亞迪，企業派息創歷史新高，超過之前所有支付總和。銀行業佔中國第三季度股息總額的五分之三，大部分銀行股息均錄得低單位數增幅，然而，中國光大則是唯一顯著削減股息的銀行。

此外，印度股息基本增長超過四分之一（27.4%），達至創紀錄的162億美元，整體增長率進一步受到指數中新企業的加入推動，反映出印度股市的強勁表現。

由於第三季度的一次性特別股息較低，駿利亨德森稍微下調其2024年股息預測，按年整體增長料達4.2%；此前整體增長預測為4.7%。股息總額基本增長預測保持6.4%。