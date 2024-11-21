金價回落可入貨？專家：明年料衝上3000美元

俄烏緊張局勢升級，加劇地緣政治擔憂，資金流向避險資產，金價連續調整兩周後開始回升，市場看好的聲音也漸多，現貨金報2,655.77美元，微升0.2%。有分析師認為，投資者應避免追逐大波動，而應利用價格回落的良機，趁明年金價可能升上每安士3,000美元下提前入手購買黃金，也有意見認為，美元偏強對金價構成一定阻力。

黃金新聞及資訊提供商GoldSeek.com總裁兼創辦人Peter Spina表示，特朗普勝出美國大選一度令金價的戰爭溢價回落，但外界認為，美國批准烏克蘭對俄羅斯使用遠程導彈，被視為距離特朗普政府上台仍有兩個月之際，事件的一次嚴重升級，因此相信有助於再次為貴金屬價格帶來支持。

Spina指，「這是一個非常危險的局面……如果情況不迅速緩和，應該會對金價構成支持。」如果這種情況持續，金價似乎將在年中朝向3,000美元進發，不過歐洲目前事件的不確定性讓時間點變得難以預測。Zaner metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant也認為，俄烏衝突進一步升級，可能會帶動金價創歷史新高。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示，隨着時間推移，以及美國下一屆政府成員人選的不確定性，美國大選導致金價大跌的情形正消退。然而，黃金大趨勢仍在繼續，其中包括去美元化及非美央行落力掃貨。Ash強調，因此除了短期事件外，金價已經開始幾周的調整階段。

Spina認為，之後會發生甚麼事，仍存在很多不確定性，目前金價上漲只是短期恐懼情緒的反映，當明年1月到來，這種恐懼將會平息。他建議，目前投資者最好不要追逐大幅波動，而是把未來幾周視為一個機會，在以接近2,500美元時買入，而不是在3,000美元水平入手。短期而言，3,000美元看來可能太貴。從更長時間來看，他估計，黃金牛市將發展成更長期趨勢，未來幾年金價將大幅上揚，這是一場持續多年的牛市，3至4年後，金價3,000美元看來將很便宜。