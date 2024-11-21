郭家耀：港股料反覆向下　快手績後勁挫難博急彈

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，港股近期維持窄幅上落，成交亦明顯減少，主要有三大因素影響；第一，市場擔心特朗普當選後，政經局勢影響中港股市表現；第二，債息持續向上，令資金成本高企，加上美元續強，不利於中資股份表現；第三，市場觀望內地政策措施，在未有大招推出前，較難重拾樂觀氣氛。郭預料，恒指將維持在20,000點至19,000點區間反覆向下，而港股短期則傾向個別發展。