郭家耀：港股料反覆向下 快手績後勁挫難博急彈
2024年11月21日 11:15
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港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，港股近期維持窄幅上落，成交亦明顯減少，主要有三大因素影響；第一，市場擔心特朗普當選後，政經局勢影響中港股市表現；第二，債息持續向上，令資金成本高企，加上美元續強，不利於中資股份表現；第三，市場觀望內地政策措施，在未有大招推出前，較難重拾樂觀氣氛。郭預料，恒指將維持在20,000點至19,000點區間反覆向下，而港股短期則傾向個別發展。
快手(01024)第三季收入311.31億人民幣，按年增長11.39%；純利32.68億人民幣，按年增49.84%。郭認為，本次業績表現大致符合預期，但公司對前景展望不太樂觀。他指出，市場預期快手直播電商業務成熟後，開始進入傳統電商市場，不過行業競爭激烈，有機會拖低公司毛利率。有見股份績後受壓，周四(21日)早段跌逾一成，他認為，由於市場擔心公司業務受宏觀環境，以及電商平台競爭影響，相信其反彈空間不大。
小米(01810)在業績公布後，股價表現偏軟。郭指出，小米早前累積不少升幅，整固回落屬正常現象。又指，雖然小米手機業務受其他競爭品牌的影響，導致收入增長放緩，但隨着新產品的推出，情況將有所改善；至於電動車板塊，小米的交付量增長強勁，加上虧損收窄，增強市場信心。郭認為，小米受惠於業務多元化，能吸引不同消費者，有助進一步帶動估值，有機會重新挑戰30元的關口。