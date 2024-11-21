異動股：快手績後遭券商下調目標價　股價挫1成

美銀證券指，快手第三季業績大致符合預期，但對第四季和明年利潤增長審慎，指公司電子商務GMV(商品交易總額)增長在較長的雙11促銷期間雖然看似強勁，但在疲弱的宏觀環境和激烈的競爭下，見到消費趨勢仍較保守，且快手的電子商務佣金率趨勢可能出現按季放緩，因此調低快手2024至2026年每股盈利預測，目標價由63元調低至61元，但由於估值偏低，重申「買入」評級。

滙豐環球研究表示，快手繼續向中小企商戶提供更多免費流量，以推動長期增長，但這可能會限制快手近期接單率及電商廣告收入增長，加上第4季開始的潛在高基數，故把快手目標價由75元降至68元，維持「買入」評級。

高盛把快手的目標價由原先67元，下調6%至63元，維持「買入」評級，指相信快手在廣告及電商業務方面仍會交出較行業為高之增長，2025年預測市盈率為9倍，風險回報仍然吸引，但關注利潤率擴張趨勢放慢之情況。