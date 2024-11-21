【產經直播】英偉達績後捱沽 趁跌部署科技七雄ETF？
2024年11月21日 12:10
東網電視更多新聞短片
英偉達(NVDA)在周三(20日)美股盤後公布第三季業績，收入創新高錄351億美元，按年增幅達到94%；經調整後每股盈利報0.81美元，按年增長103%，均勝預期；經調整後毛利率錄得75%，較上季75.7%為低。第四季指引方面，集團預期收入為375億美元。英偉達指，Hopper和Blackwell晶片供應受到一些限制，Blackwell供不應求的情況將在下個財政年度持續。公司周三績前收跌0.8%，收市後交易時段一度再跌近5%，其後收復部分失地。英偉達業績未能為市場帶來驚喜？ 將如何左右科技股以至美股氣氛？
除了英偉達外，在科技七雄中，個別股份隔晚亦向下。特斯拉(Tesla)主席Robyn Denholm披露於11月15日行使認股權並出售股份，套現約3250萬美元，公司股價隔晚跌逾1％。另外，早前被裁定非法壟斷網絡搜尋市場的Google，面臨「拆骨」危機，據報美國司法部擬建議法官強制Google出售瀏覽器業務Chrome，母企Alphabet亦跌1.3%。相關股份可否趁跌撈？若想捕捉大型科技股的龍頭優勢，可留意南方東英美股七巨頭ETF(03454)？回報有望跑贏納指？
比特幣升勢持續，進一步邁向10萬美元里程碑。有外電報道，美國候任總統特朗普團隊，正考慮設立首個專門負責加密貨幣政策的職位，並正在物色人選。另又據報特朗普旗下社交媒體公司正洽談收購加密貨幣交易公司Bakkt。在特朗普加持下，比特幣價格上望空間遠超10萬？
若果想加注比特幣，幾時係最佳時機？微軟12月將召開年度股東大會，屆時將表決是否投資比特幣，有關決定勢必亦影響其他科技巨頭對虛擬資產部署策略。股價近日狂升的MicroStrategy搶佔先機，上周公布以46億美元，買入5萬個比特幣，所持比特幣逾33萬個。公司現計劃加碼增發26億美元可換股票據，集資所得亦將用於加倉比特幣。投資者「跟機」有着數？不妨加注買入南方東英比特幣期貨ETF(03066)？
港股方面，恒指周四(21日)低開58點，在大市欠缺焦點下，將維持區間上落走勢？成交連續6日縮減，有無咩啟示？
美國10年期債息重返4.4厘，市場對聯儲局減慢減息步伐的預期已反映？債息再上空間不大？係咪部署長債的好時機？趁機買入南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)？
烏克蘭首次發射英國製造的巡航導彈襲擊俄羅斯境內軍事目標，令市場憂慮俄烏衝突可能升級，資金流向避險資產，刺激金價連升3日。現貨金周三高見每安士2655.48美元，漲0.88%，收市報2650.26美元，仍漲0.68%。紐約期金收市升20.7美元，每安士報2651.7美元。可留意南方東英黃金期貨每日槓桿(2x) 產品(07299)？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳，以及耀才證券研究部總監植耀輝為大家逐一解答。
南方東英美股七巨頭ETF(03454)
南方東英納斯達克100指數每日槓桿(07266)/反向(7568)產品
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. 東網Money18 YouTube頻道：https://bit.ly/money18youtube
4. 東網 YouTube頻道：https://www.youtube.com/@oncc_YT