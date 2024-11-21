【產經直播】英偉達績後捱沽　趁跌部署科技七雄ETF？

英偉達(NVDA)在周三(20日)美股盤後公布第三季業績，收入創新高錄351億美元，按年增幅達到94%；經調整後每股盈利報0.81美元，按年增長103%，均勝預期；經調整後毛利率錄得75%，較上季75.7%為低。第四季指引方面，集團預期收入為375億美元。英偉達指，Hopper和Blackwell晶片供應受到一些限制，Blackwell供不應求的情況將在下個財政年度持續。公司周三績前收跌0.8%，收市後交易時段一度再跌近5%，其後收復部分失地。英偉達業績未能為市場帶來驚喜？ 將如何左右科技股以至美股氣氛？

比特幣升勢持續，進一步邁向10萬美元里程碑。有外電報道，美國候任總統特朗普團隊，正考慮設立首個專門負責加密貨幣政策的職位，並正在物色人選。另又據報特朗普旗下社交媒體公司正洽談收購加密貨幣交易公司Bakkt。在特朗普加持下，比特幣價格上望空間遠超10萬？

港股方面，恒指周四(21日)低開58點，在大市欠缺焦點下，將維持區間上落走勢？成交連續6日縮減，有無咩啟示？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳，以及耀才證券研究部總監植耀輝為大家逐一解答。

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