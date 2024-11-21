全球最昂貴購物地段舖租排名　尖沙咀跌至第4位

市場代理行一份報告指出，2024年香港尖沙咀零售舖位租金按年上升約7%，每月平均呎租金約1,045港元，惟全球最昂貴購物地段排名，較2023年仍下跌一位至第四位，屈居於英國倫敦新龐德街之後，較首位的意大利米蘭蒙特拿破崙大街低逾2成。不過，本港繼續位居亞太區最昂貴零售地段榜首。

一份《全球主要零售大街》報告指出，統計全球138個頂級零售街區的租金情況，該批零售地段大多匯聚奢侈品牌，而今年首次由歐洲的零售大街榮登全球榜首。期間共有79個地段(佔約57.2%)錄得租金增長，僅有19個街道地區(佔約13.8%)錄得跌幅，而全球平均租金漲幅約4.4%，而較疫情前水平則高出近6%。以區域計，美洲增長最強勁，錄得約8.5%按年升幅；歐洲及亞太區分別漲約3.5%和約3.1%緊隨其後。

至於，米蘭蒙特拿破崙大街近年的舖位租金排名一直穩步上升，並在去年首度躍居第二，而今年終成為全球首位。在過去12個月，該地段的租金上漲約11%至每月呎租約1,331元，而美國紐約第五大道上段的租金為每月呎租約1,300元，連續第2年持平，惟排名跌至第二位。

儘管本港尖沙咀租金仍錄得增長，但倫敦新龐德街以呎租金約1.145美元超越並攀升至全球第三最昂貴購物地段，租金按年漲約13%。而巴黎香榭麗舍大道租金亦漲約10%至每方呎833元，維持全球排名第五位。東京銀座以租金按年增長約25%至每方呎約771元。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港保持其作為全球頂級零售地段之一的地位，反映即使營商環境充滿挑戰，本港零售市場依然展示其韌力及吸引力。展望未來，將有更多內地品牌和零售商的租賃活動，藉香港爲跳板，向國際市場推廣其品牌。遊客人數的持續復甦和經濟逆風的緩和，也有望為遊客的消費情緒帶來進一步支持，從而帶動核心地段的零售表現。隨著零售市場的不斷演變，相信業主將專注於客戶體驗和創新，以吸引更多的新進零售商和國際品牌落戶。