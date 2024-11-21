其士等發展曦蕓居長者公寓　本月26日正式投入服務

其士集團執行董事馬志榮（右）、基督復臨安息日會港澳區會會長湛志凡牧師（中）、聯同曦蕓居管理有限公司行政總裁岑家雄（左）出席「曦蕓居」傳媒預覽活動，標誌嶄新「醫社合一」型持續照顧服務式退休社區正式落戶香港，為本地居家安老創造了新典範。

為應對聯合國定義的「超高齡社會」的挑戰與「居家安老」的趨勢，其士集團與基督復臨安息日會港澳區會攜手合作，於港島跑馬地雲地利道傳統豪宅區共同發展項目「曦蕓居」，將於本月26日正式投入服務。

項目應用近年全球發達國家推崇的持續照顧退休社區安老模式，提供獨立自住、生活協助及認知照顧三種不同生活需要的安老服務，結合全面醫療服務及優質生活環境，讓長者在熟悉且連貫的社區環境中樂享晚年。

其士集團執行董事馬志榮表示，集團非常高興能夠與基督復臨安息日會港澳區會在關注長者福祉的共同理念上合作發展曦蕓居，希望透過集團多年來營運海外及內地投資不同業務的經驗，尤其是營運長者公寓方面，參照包括內地、美加、澳洲及日本的特色，將持續照顧退休社區模式以垂直建築方式帶到香港，以回應市場對高端優質長者公寓的安老需求。

基督復臨安息日會港澳區會會長湛志凡牧師表示，基督復臨安息日會港澳區會與其士集團理念一致，在跑馬地三育中學舊址發展嶄新概念的高端長者公寓曦蕓居，為香港提供高端卓越的安老服務。項目作為香港嶄新「醫社合一」的一站式服務退休社區，不僅提供醫療支援，還強調社區互動和心理健康，為長者創造安全感及充滿活力兼備的生活環境。

曦蕓居管理有限公司行政總裁岑家雄指，項目將於本月26日正式投入服務，是一個結合持續照顧退休社區與香港嶄新「醫社合一」的高端居家安老服務的項目，強調「以人為本」的理念。我們的資深跨專業醫護團隊根據住客的健康狀況提供個人化的預防性訓練，包括使用全港首部水中跑步機等。此外，還引入冷凍天花板技術，確保室內空氣流通以防止細菌傳播。

他又指，項目的「醫社合一」理念貫徹於「醫、食、住、行」的全方位服務，提供全方位個人化護理服務，並針對住客的日常需求，提供24小時社區支援。自主開發的「智能長者家居系統」，連接AI軟件，方便長者每日檢測生命表徵，並將數據傳送至醫護團隊進行分析和監測長者身體健康狀況，而獨家研發的智能陪伴機械人已經完成測試， 準備部署投入服務。

曦蕓居地理位置優越，鄰近多間公私立醫院，如香港港安醫院及養和醫院，距離銅鑼灣購物區僅十分鐘車程。設施包括綠化空間、恒溫游泳池和智能健身室，提供全方位休閒服務，提升身心健康。項目提供168個服務式單位，有一房或兩房單位及單人或雙人獨立套房，面積262至695方呎，可選擇獨立自住型或曦蕓苑護理安老院內的生活協助型和認知照顧型單位。