國泰10月載客量再增20%　歐美訪客聖誕來港需求看升

國泰航空於10月份載客201.4105萬人次，按年增加19.6%。月內收入乘客千米數按年上升19.1%。乘客運載率下跌1.6個百分點至83.1%，可用座位千米數則按年增加21.3%。首10個月，載客人次按年增加27.4%至1,856.7818萬人次，可用座位千米上升32.7%，收入乘客千米數則上升26.8%。

國泰航空於10月份運載14.2323萬公噸貨物，按年增加14.3%。月內貨物收入噸千米數按年增加9.8%，運載率增加0.8個百分點至61.5%。可用貨物噸千米數則按年增加8.4%。首10個月，載貨量較按年增加10.4%至124.5899萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.8%，貨物收入噸千米數則上升4.1% 。

展望未來，公司預期聖誕假期會是另一浪的旅遊高峰，相信日本仍會是香港市民出行最熱門的地方。亦預料隨着眾多顧客來港探望親友，由北美、英國和其他歐洲國家來港的需求亦將會顯著增加。

至於新航點，國泰航空每周三對往來開恩茲的季節服務將於今年12月17日開始營運。最近亦宣布從明年3月30日開始，恢復往來海得拉巴的客運直航服務，進一步加強在印度的網絡。除此，香港快運在今年11月起，推出每周三對往來香港與廣島的航線，至明年1月增至每周四對航班。

貨運方面，在來自內地和東亞南的電子商貿、高科技和電子產品；以及來自西南太平洋和美洲地區運載鮮貨所帶動下，預期在未來的整個旺季會繼續保持穩健需求。

在今年11月14日，國泰航空公布建議回購於2021年2月5日發行的67.4億港元2.75%於2026年到期的有擔保可轉換債券。是次回購反映國泰航空對其長遠業務前景充滿信心，並可能提升股東的回報。回購價格將在國泰航空股份於今年12月19日在香港聯合交易所有限公司收市後釐定。