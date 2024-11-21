陳浩濂：港府聯同監管機構積極推動更多產品及機制創新

他指，當中包括開拓A股指數相關期權和國債期貨等新產品；商討為「債券通」南向通適度擴容；擴大合資格境內投資者範圍，例如納入證券、保險等非銀行金融機構；推進將人民幣櫃台納入港股通等。

今年是「互聯互通」機制實施10周年，陳氏提到，滬港通及深港通開啟了國際投資者投資內地的「快道」，並搭建了兩地市場緊密聯動發展的新階段，而滬深股通現已成為國際投資者投資內地證券最信賴的途徑，日均交易額由2014年剛開始時約60億元人民幣，上升至今年首10個月的平均逾1,360億元人民幣，增幅達到23倍，佔滬深證券市場總交易量約8%。

他指出，隨着滬深港通的成功基礎，從股票交易，到加入交易所買賣基金(ETF)，再將加入房地產信託基金(REITS)，增強市場的流動性和深度。至於新項目債券通、理財通、互換通相繼推出，讓內地與香港的市場聯通面更廣，進一步拓寬國際投資者直接參與內地市場的範疇。