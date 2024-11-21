星展：美國若加徵中國貨6成關稅　將拖低經濟增長最多1%

星展銀行(香港)預測中國今明兩年經濟增長可達5%。該行首席中國/香港經濟學家紀沫表示，假設美國向中國進口貨品加徵60%關稅，將拖低經濟增長約0.5%至1%，認為中央會推出同樣力度的經濟刺激措施應對。

她解釋，中央自9月起加大刺激措施，料全年財政刺激政策達3萬億元人民幣，加上內地房地產銷售在10月反彈，各地方加快去庫存，為經濟帶來支持。

她又指，舊有經濟模式增長放緩，加上美國候選總統特朗普的保義貿易主義，特別是潛在加徵關稅，促使中國需要加大刺激措施作應對，預期明年財政刺激政策將達10.5萬億元人民幣。若沒有刺激措施，明年經濟增長只得4.1%。

她強調，房地產問題對中國經濟增長非常重要，惟房地產市場至地方政府財政緊張，以及整體需求持續疲軟。同時加上貿易戰升級的潛在可能，需要採取更廣泛的支持措施，以抵銷相關不利因素。若內地整體需求持續疲軟，或將進一步放寬貨幣政策，料下個月一年期LPR有10個基點的下調空間，明年將再下調50個基點。

出口方面，星展銀行(香港)經濟研究部經濟學家謝家曦指，東盟佔內地出口比例為16.2%，高於美國和歐盟的分別各14.6%，而特朗普也有意向其他國家實施10%至20%關稅，而且未來數個月也會有提早出口效應，預期至明年底至2026年初，關稅才會有較大影響。