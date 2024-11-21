周六雙新盤開賣　當中北角單幢樓超購逾9倍

本周六(23日)將有兩個新盤展開銷售，其中北角單幢新盤已於今日(21日)截止認購登記，最終收到1,594張入票，以首輪銷售157伙計，超額逾9.1倍。至於元朗洪水橋項目於銷售前夕取得入伙紙，項目將於周六推售81伙。

北角101 KINGS ROAD收票1594張 超額9.1倍

據銷售安排，項目周六上午9時45分展開銷售，設有A組大手客揀樓時段，買家須認購至少兩個指定單位，包括所有兩房及指定一房戶，購買一房單位上限為兩伙。不過，若買家每揀選一伙兩房單位，則最多可選購3伙一房。至於B組銷售時段，買家最多可購買兩伙。

滙都II周六開賣81伙 獲逾300組客人參觀

據了解，有外籍客及投資者參觀後，原打算於周末買滙都ll單位，為免向隅，搶先選購滙都I單位。其中，第1座2樓A09室，實用面積450方呎兩房戶，成交價449.92萬元，呎價9,998元，買家為外籍客，購入上址自用。

此外，項目第1座3樓B02室，實用面積452方呎，兩房間隔，獲外區別墅客斥459.9萬元以即供方式入市，呎價10,175元，作長線投資用途。

滙都I及滙都II已獲入伙紙 正進行單位內部裝修

滙都II日前公布首張價單共81伙，折實平均呎價約10,418港元，一房單位入場費309.68萬元起，項目將於周六(23日)上午10時起以先到先得形式發售。至於滙都I開售至今累沽約120伙，吸金逾6億元。

青山灣瑧譽9號洋房連兩個車位1.35億元售出

天璽‧天第1期今招標沽出4伙 呎價高達3.9萬元

其中售價及呎價最高單位為第3座(Peak Tower)42樓B室，實用面積1,985方呎，四房雙套房連私人電梯大堂間隔。

項目第3座(Peak Tower)已招標售出48伙，平均每伙成交金額逾5,100萬元。

啟德跑道區DOUBLE COAST I低座頂層特色戶呎價26732元標售

售出單位為第5座6樓C室，實用面積609方呎，三房套房開放式廚房間隔，設有352方呎平台及356方呎天台，以1,628萬元沽出，做價為項目低座新高。

ONE STANLEY夥中原推置業優惠 可獲7人車連司機服務

●建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，至今售出14伙，佔約60%為香港內地富豪，內地及海外買家佔約40%。

他指出，內地買家參觀數字有上升趨勢，而減息及美國大選塵埃落定，在後市明朗化情況下，預計明年中小型住宅樓價上升最多約5%，豪宅料有5%至10%升幅。

此外，中原地產於上環信德中心設立項目專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國年內兩次減息，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，加上施政報告優化投資移民政策，同時放寬按揭成數，入市成本大幅下降，相信可進一步刺激豪宅市場。

該行為上述樓盤推出新優惠，中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，由即日起至今年12月31日，經該行購買項目指定洋房首3名買家，可獲贈一部電動7人車連3年司機服務，名額3個，總值750萬元。