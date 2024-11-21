美孚新邨三房戶售658萬　呎價守9千元

市區藍籌屋苑呎價低於1萬元繼續「有貨」。荔枝角美孚新邨三房單位，最新以658萬元易手，呎價約9,164元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌惠安苑B座高層2室，實用面積約848方呎，套三房間隔，新買家為外區客，單位原先叫價1,045萬元，最終以855萬元成交，呎價約10,083元。

●中原張略欣表示，鰂魚涌逸樺園2座極高層F室，實用面積約821方呎，套三房間隔，享山景，以1,720萬元成交，呎價約20,950元，新買家為國內專才，海外回流香港後由租轉買。

●中原林龍南稱，大坑瑆華高層C室，實用面積約383方呎，一房間隔，早於2022年叫價1,300萬元，最終以738萬元成交，累減562萬元或約約43%，呎價約19,269元，新買家為投資客，原業主持貨約10年，帳面需蝕讓339萬元。

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九龍區

●中原林家傑指，荔枝角美孚新邨11月至暫錄約19宗買賣，按月升約46%，該盤5期蘭秀道24號低層C室，實用面積約718方呎，三房間隔，最新以658萬元易手，呎價約9,164元，原業主於1998年3月以約399萬元購入。

●中原林家傑表示，荔枝角曼克頓山5座低層B室，實用面積約1,126方呎，套三房間隔，另設工人套房，以1,800萬元易手，呎價約15,986元，原業主於今年3月才以1,768萬元購入，持貨約8個月帳面獲利32萬元。

●美聯張曉盈稱，長沙灣碧海藍天6座高層D室，實用面積約510方呎，兩房間隔，最終以770萬元成交，呎價約15,098元，原業主於2009年6月以約315萬元購入，持貨約15年帳面賺約455萬元。

●中原袁顯岸指，紅磡海逸豪園6座中層H室，實用面積約868方呎，套三房間隔，另設工人房，獲同區換樓客洽購，最終丈夫以天長地久價1314萬元購入該址送贈妻子，呎價約15,138元。

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新界區

●中原吳家威指，東涌映灣園11座高層F室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享山景，早前听價620萬元放盤，已屬蝕放，最終以612萬元沽出，呎價約10,832元，買家為上車客，原業主則於2020年4月以682萬元買人，持貨約4年帳面蝕70萬元，貶值約10%。

●美聯陳偉健表示，葵涌新葵芳花園E座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，叫價550萬元放盤，累減95萬元後，獲收租客入市承接，議價後成交價455萬元，呎價約11,152元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門啟豐園2座中層F室，實用面積約325方呎，兩房間隔，區內首置客，表示熟悉區內環境以及搬遷方便，原業主10月下旬放盤叫價360萬元，累減35萬元，以325萬元售出，呎價約10,000元，原業主於2017年以約380萬元購入，帳面虧蝕約55萬元。

●利嘉閣陳志偉指，屯門寶怡花園2座中低層G室，實用面積約415方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，因熟悉周邊環境，見上址叫價下調，即拍板以362萬元承接，呎價約8,723元。

●中原伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷11月累錄約8宗買賣，其中2座高層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，叫價500萬元，減價30萬元，以470萬元沽出，呎價約9,438元，原業主於2022年4月以668萬元買人，持貨約兩年帳面蝕198萬元，貶值約30%。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑A座低層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客表示熟悉屋苑周邊環境，原業主有意換樓，減價30萬元，未補價第二市場以370萬元即睇即買，呎價約5,692元。

●利嘉閣鄧啟林稱，元朗錦田北峻巒第1A期10B座高層A室銀主盤，實用面積約583方呎，兩房間隔，新買家為區內客，最後以530萬元獲承接，呎價約9,091元，原業主在2016年以約724.1萬元一手買入，持貨約8年帳面貶值約26.8%。

●中原蔡堅濤指，粉嶺居屋榮輝中心4座中層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約428萬元，日前議價後以365萬元獲承接，呎價約8,711元，新買家為上車客。

●中原賴思沛表示，大埔白石角雲滙2期11座中層B1室，實用面積約505方呎，兩房間隔，叫價約900萬元，雙方議價後以728萬元沽出，呎價約14,416元，新買家為外區用家，原業主持貨約3年，帳面蝕讓約231萬元，貶值約24.1%。

●中原周家傑稱，沙田御龍山11座中層E室，實用面積約543方呎，兩房間隔，望山景，叫價約900萬元，議價後以863萬元沽出，呎價約15,893元，新買家為用家，原業主於2017年以823萬元買入，約7年帳面僅升值約4.9%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉田苑E座中層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，放盤約5個月，已補價自由市場原先叫價485萬元，減價約15.5%，累減75萬元，以410萬元成交，呎價約9,447元，原業主持貨約8年，帳面僅獲利9萬元。

●中原黎宗文表示，大圍11月暫錄約37宗二手買賣，其中名城5座南翼中層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，叫價約1,200萬元，日前議價後以998萬元獲承接，呎價約14,698元，新買家為換樓客。

●中原胡耀祖指，馬鞍山迎海5座高層H室，實用面積約495方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約750萬元，議價後以718萬元易手，呎價約14,505元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山薈朗1座中層B1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，放盤約11個月，叫價360萬元，獲買家以297.3萬元承接，減幅約17.4%，呎價約12,983元，原業主於2020年8月購入上址，約4年帳面虧蝕125.7萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦英苑C座中層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤約1個月，已補價自由市場叫價460萬元，減44萬元，減幅約9.6%，終獲買家以416萬元承接，呎價約7,509元，原業主於2017年4月以480萬元購入，約7年帳面虧蝕64萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢碧翠苑2座A室，實用面積約1,147方呎，套三房連儲物室間隔，連天台約1,169方呎，以1,358萬元連雙車位沽出，呎價約11,840元，原業主於2022年2月以1,528萬元購入，持貨約兩年帳面虧蝕170萬元，期內跌價約11%。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳日出康城晉海5B座高層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以700萬元放盤約1個月，近期獲區內租客洽詢，最終議價65萬元，以635萬元承接單位，呎價約12,933元，原業主持貨約7年，帳面虧蝕約121萬元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳維景灣畔13座高層E室，實用面積約751方呎，套三房連工人套房間隔，叫價1,100萬元，議價後以1,075萬元成交，呎價約14,314元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園8座極高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，3月於已補價自由市場叫價508萬元放售，近期調整至458萬元，最終獲外區買家以408萬元承接，累計減價100萬元，減幅約19%，呎價約9,466元。

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