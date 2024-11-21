美股個別發展　英偉達破頂後倒跌

美股3大指數周四早段個別發展，道指升98點，報43,507點；標指跌14點，報5,902點；納指跌173點，報18,792點。

企業消息方面，專注數據庫的雲服務公司Snowflake公布截至10月底止一季業績，期內收入按年增長28.32%至9.42億美元；股東應佔虧損為3.24億美元，較去年同期2.14億美元虧損有所擴大。該公司預期，全年產品收入可達到34.3億美元，高過市場預估的33.6億美元，其股價於周四早段曾漲30%。

全球市值最大上市公司、人工智能(AI)概念股王英偉達(Nvidia)上季業績增長依然強勁，收入按年大增93.6%至350.82億美元；按非公認會計準則(Non-GAAP)計算的經調整純利按年增99.7%至200.1億美元。公司股價早段曾升至152.89美元的歷史新高，惟其後倒跌。

外媒引述監管文件稱，特斯拉(Tesla)主席Robyn Denholm出售了大量公司股票，套現約3,500萬美元。作為管理層的Denholm於月內透過行使認股權，買入了約11.23萬股Tesla股票，並將之出售。扣除行權成本後，她大約從出售股票中賺取約3,250萬美元的利潤。