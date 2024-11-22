東方日報B1：智囊籲推更強財政措施　內地謀明年經濟保5

隨着中美關係進入美國總統選舉後的不確定時期，市傳中國國務院領導官員於下周在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會上，將與外國企業高管會晤，可見近日罕有現身國際金融領袖投資峰會的國務院官員率團密集亮相，有意向市場大派「定心丸」。不過，美國新一輪的關稅威脅或在元旦後再臨，多位內地政府智囊均預期12月的中央經濟工作會議將提出應對方向，更呼籲政府發動更強的財政刺激措施，為明年經濟目標「保五」。

中方官員接二連三上陣積極吸外資，繼上周國務院官員強調正穩步擴大金融領域制度型開放，冀更多外資金融機構和長期資本，來華投資興業，本周再來港發言打下強心針；另一國務院領導官員據報將與跨國企業會晤，以助外企應對美國對華加徵關稅做好心理設防等準備。該官員可能向商界發表講話，並聽取跨國公司高管的意見，討論可能會涵蓋供應鏈、貿易等廣泛議題。

雖然美國尚未對華揮打關稅大棒，但外媒對全球第二大經濟體如何迎難以上相當關注，尤其是對明年內地經濟目標甚具前瞻性的中央經濟會議將於12月召開。據報6位內地政府顧問屆時會提出建議，當中，有4位支持2025年經濟增長目標定在5%左右，與今年相同；另一位建議為4%以上，餘下一位則建議在4.5至5%之間。

中國社會科學院學部委員余永定主張明年目標定在5%，他認為內地明年需通過採取更強的財政政策，以及進一步擴大內需，以抵銷美國候任總統特朗普再調高關稅對內地出口的影響。

據外媒早前曾對更多經濟學家進行的調查指，雖然普遍預料明年內地經濟增長率為4.5%，但也預計美國將會在明年初對華加徵關稅，中位數為38%，新關稅措施對中國經濟影響可能達到一個百分點。

星展銀行(香港)首席中國/香港經濟學家紀沫亦預計，假設美國向中國貨加徵60%關稅，將拖低內地經濟增長約0.5至1%，但相信中央會推出同樣力度的經濟刺激措施應對。

該行又指，今年自9月起內地加大刺激措施，全年財政刺激政策或達3萬億元(人民幣‧下同)，明年財政刺激政策可能達10.5萬億元，故該行料中國今明兩年經濟增長可達5%。不過，若沒有刺激措施，明年經濟增長或為4.1%。

事實上，中國人民銀行周四已進行4,701億元的7天期逆回購，單日淨投放1,419億元，累計4日共「放水」4,127億元。周四由官方開出的人民幣中間價報7.1934兌每美元，按日微升一點子，結束兩連跌；人民幣在岸價下午4時半收報7.241，亦稍升12點子。人民幣離岸價則反覆高見7.2402，每百港元兌約93.04元。