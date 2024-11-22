鄧聲興：香港須強化中外橋樑角色

現時全球經濟及政治形勢複雜且具不確定性，金融體系亦存在風險。為應對疲弱的市場環境及投資者信心，內地近年陸續出台了「新五條」、「互聯互通機制」及「一行一局一會」等系列寬鬆救市政策，對內地及香港市場有所提振。

香港首次公開招股(IPO)全球市場排名以集資計回升至全球第4位，而本港亦於今年首3季實現達2.6%的經濟增長，亦為連續7季經濟錄得增長，顯示政策小有成效，但仍有回暖空間。面對時局，進一步加強本港金融中心地位，促進內地與香港的「互聯互通」，以及增強本港吸引力，做好內地與國際市場間的橋樑等仍為重要課題。

深化金融創新提升競爭力

近日本港舉行主題為「在變局中前航」的第三屆國際金融領袖投資峰會主峰會。國務院官員在會上提出3點建議，包括進一步深化金融改革創新，不斷提升香港金融競爭力；進一步拓展金融開放合作，持續增添香港金融發展活力；以及進一步對接國家發展戰略，着力堅實香港金融發展根基。顯示政策面對促進香港金融業發展的重視和支持，料未來將會更多政策支持。

香港作為與世界接軌的自由經濟體，擁有良好的市場監管體系，以助有效應對金融風險及確保金融市場穩定，更能以國際化的特色和顯著優勢助力內地金融開放，拓展國際金融合作，如開拓「一帶一路」、中東及東盟等新興市場等，為香港乃至內地總體經濟持續發展注入動力。

考慮增加非常規支持措施

當前核心的方向，主要為吸引更多優質企業來港上市及發行債券，優化及加強內地與香港於股票、債券、理財、利率互換等領域「互聯互通」，推動離岸人民幣產品等香港多元化產品發展，完善國債發行機制及提升國債在港發行規模等，支持香港強化及提升全球離岸人民幣業務樞紐地位等，將是未來業界應共同努力的諸多課題。

同時，宏觀來說，雖然預期中國人民銀行會逐步減息及政策面有望陸續發布更多政策措施以提振金融業及經濟，本港金融業有望繼續回暖，但都建議應加強開展如「中國版QE」等非常規特別手段以加大措施支持力度。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)