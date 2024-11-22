陸秉鈞：英偉達業績再破預期　股價卻不升反跌？

英偉達(NVDA.US)，全球最關注的公司之一，於本月8號創下歷史新高後，於同月20號(香港時間21號凌晨)公布最新第三季度業績。一如以往，筆者將會分上、下兩集，為大家詳細剖析個人看法。整體來說所有業務都超出市場預期，本次先匯總一下具體數字來讓大家掌握公司的最新業務情況。

所有業務線超預期，收入再破記錄，惟毛利率下降

先談總收入。自上次業績公布後，管理層將本次收入指引上調至超出市場預期的332.10億美元。由於比當時候市場大部分預期還樂觀，所以至今市場平均預期也是較接近這個收入金額。結果公布出來的真實數字是350.82億美元，遠超市場預期，按年增長94%，按季增長17%；調整後每股盈利(EPS)為0.81美元，同樣超出市場預期的0.74美元。

「數據中心業務」繼續保持超出預期的增長

要仔細分析它的業績，可以從它四大業務和比重來了解，這裏先簡單扼要將重點列出來：

「數據中心業務」繼續保持按年同比「爆發性」增長，達到307.71億美元，遠超市場預期的291.12億美元，對公司收入貢獻佔比達到87.7%；

「遊戲業務」收入達到32.79億美元，優於市場預期的30.67億美元。對公司總收入貢獻佔比為9.3%。

「專業可視化業務」收入達到4.86億美元，略高於市場預期的4.78億美元，對公司總收入貢獻佔比為1.4%；

「汽車領域業務」收入達到4.49億美元，顯著高於市場預期的3.64億美元；對公司總收入貢獻佔比為1.3%。

另外，「OEM及其他業務」收入為0.97億美元，對公司總收入貢獻佔比為0.3%，佔比過少，沒有比較意義。

由於後三者比重加起來只有3%，基本上英偉達的「業務成績」可以直接理解為「數據中心業務」作「主菜」、「遊戲業務」作「配菜」去理解。

業績公布盤後股價盤前不升反跌

最為搶眼的「數據中心業務」表現異常強勁，按年增長112%，按季增長也達到17%，顯示AI相關業務持續成為公司增長的主要動力。所有業務線幾乎都超出市場預期，特別是數據中心和遊戲業務的表現尤為出色。

然而，在另一方面，Q2毛利率(以非GAAP算)達到75.2%，公司管理層對Q3給出的指引是75.0%(正負0.5)，而最終公布毛利率為74.56%，幾近公司指引下限，毛利率連續下降兩季度。

公布業績前的一個月，英偉達持續發力，一度再次創下歷史新高，然而在11月9號後無以為繼，股價更在上周末傳出BLACKWELL晶片過熱的消息，市場擔心影響未來銷量下，股價一度失守140美元，最終在業績公布重回至145.89美元。

公布業績後，儘管公司收入大幅超出預期，但毛利率轉弱，最終市場反應仍然較為負面，截止執筆之時(11月21號17:15)，股價於盤前下挫近3%，約在142美元水平。

公司對第四季指引較保守相信也是另一主因，下期再為大家講解筆者進一步的看法以及部署策略。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)