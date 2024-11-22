華領醫藥擬明年起終止授權拜耳醫藥內地商業化糖尿藥協議

於2020年8月17日，有關各方就華堂寧®在中國的商業化建立合作關係並訂立相關的獨家推廣服務協議。根據協議，拜耳獲得華堂寧®於中國的獨家商業化權。自拜耳合作以來，已達成數個與華堂寧®相關的里程碑。該等里程碑包括：華堂寧®於2022年10月獲中國國家醫藥品監督管理局批准在中國銷售；其自2024年1月1日起納入國家醫保藥品目錄(NRDL)；截至公告日期，其已進入中國2000多家醫院；及其最近被中華醫學會糖尿病學分會納入《中國糖尿病防治指南(2024版)》。

為實現過渡，公司有權並計劃自2025年1月1日起終止協議。自公告日期起至終止生效日期止，拜耳與公司將繼續履行協議項下的義務並承諾啟動一個友好的、以患者為中心的過渡計劃。為支持華堂寧®在中國的持續商業銷售，公司可能會尋求其他潛在合作夥伴，以在中國進行華堂寧®的商業化。