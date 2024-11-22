報告：港私人資產管理規模重拾增長　資金淨流入增3倍

私人財富管理公會(PWMA)與畢馬威共同編製的第9份《香港私人財富管理年度報告》，顯示去年是香港私人財富管理行業轉折點，資產管理規模(AUM)重拾增長，較前一年錄得增長近3倍的強勁淨資金流入。

儘管面對全球地緣政治緊張局勢、央行利率變動及數碼變革等重大的經濟不確定性，但大部分受訪者對未來5年的市場前景仍持樂觀態度，特別是考慮到內地市場仍存在巨大財富機遇。受訪公司預計，來自該地區資產管理規模於未來5年將持續增長。另外，報告亦揭示人工智能(AI)對業界日益增強的影響。

報告指，資金淨流入增長3倍及資產管理規模增至90,220億港元，彰顯香港私人財富管理行業的韌性；大部分公司視家族辦公室為日益重要的業務來源。為鞏固香港的地位，業界應繼續向政府提供具針對性的意見。多岸外包(multi-shoring)策略仍是客戶常用的風險管理策略。業界普遍認為，這有助香港的發展，而非帶來競爭風險。

另一方面，內地仍是主要財富來源，但有21%公司正瞄準東南亞的新財富渠道，另有15%的公司專注於中東市場。大多數私人財富管理公司對虛擬資產持「觀望」態度。業界、政府及監管機構之間仍須進一步合作，以改善客戶獲取更廣泛產品範圍的可能。此外，AI及生物科技則成為客戶的強勁投資偏好。

報告提到，未來5年，以少於500萬至1000萬美元財富領域為目標的公司數量將會大幅增加，AI將助力個人化服務，並降低獲取客戶的成本。大部分公司表示，其當前應用AI正在改善或大幅改善客戶滿意度，其中開戶(onboarding)及「認識你的客戶」(KYC)是重點關注領域。有關應用面對的主要挑戰包括監管合規、數據私隱憂慮、網絡安全及培訓。