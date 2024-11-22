積金評級：11月MPF人均暫蝕1500元　中港股票受累特朗普效應

強積金研究機構積金評級表示，截至11月19日的11月份，強積金回報跌約0.38%，不過今年迄今仍保持強勁正增長，升約9.15%。儘管特朗普勝出美國總統大選提振11月份美國股市，但也給非美國市場，尤其是香港及中國股市蒙上陰影，導致強積金可能連續第二個月虧損。

以港元計算，估算11月份迄今投資虧損約71億港元，即475萬名強積金成員平均虧損約1,500元，令年初至今投資收益減少至約1,040億元，或每位成員平均累計收益約21,900元。

受美國大選結果影響，美國股票基金是本月迄今表現最好的基金類別，升3.93%；其次是環球股票基金升1.95%，以及DIS核心累積基金升1.2%，這兩種基金的資產配置都偏向美國股票。

由於預計11月份會出現單月虧損，積金評級預計，強積金總資產將下跌至約1.287萬億元，但仍為強積金推出以來的第三高水平，較10月份下跌約45億元，但年初迄今仍增加約1，464億元，成員平均帳戶結餘預計將下跌至約27.07萬元，較10月份減少約900元，但年初至今仍增加約30,800元。

積金評級主席叢川普表示，強積金11月份的投資回報可能會受到美國總統選舉結果的影響。儘管特朗普獲勝後美國股市立即反彈，因此有了「特朗普效應」的綽號，但對美國可能徵收關稅和實施其他貿易限制的擔憂立即給其他市場蒙上陰影，特別是香港和中國以及歐洲市場。