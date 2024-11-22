伍禮賢：黃金中長線睇升　拼多多增長放緩不值博

港股仍缺乏方向，光大證券國際證券策略師伍禮賢(Kenny)指，港股本周初段曾出現反彈，但反彈力度不足，其後指數一直未能向上，反映港股仍處弱勢格局，現時支持位約19,000點附近，20,000點則為阻力位，相信短期內港股會暫介乎該1,000點之間上落。雖然港股最近有矚目的新股IPO，但從集資金額來看，規模不算大，伍認為，難刺激港股氣氛，加上市場欠缺利好消息，港股未有向上的動力。

市場繼續憂慮俄烏局勢，金，油價近期齊升。國際油價周四升近2%，創下近兩周新高；另外，現貨金價亦連升4天。伍指出市場避險情緒拉升資源價格屬正常，但相關因素只屬短期影響。油價方面，伍認為市場現時對明年原油需求看法不算太進取，不排除油價彈完後再次轉弱；相反黃金走勢比較「硬淨」，雖然金價破頂後回落，但在利率向下的大環境下，加上央行持續增持黃金，可以繼續支持黃金中長線升勢。部署策略上，伍指黃金可候低吸納，建議大家留意金礦股及相關ETF。