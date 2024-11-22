高盛：美加徵關稅恐致內地明年出口零增長　人幣貶至7.5

外界聚焦特朗普明年上場會否向中國貨品加徵六成關稅，高盛首席經濟學家閃輝指，若然屬實會拖低明年內地經濟兩個百分點，亦即由今年預測的增長4.9%降至2.9%，如是者中央或會推出更大財政刺激力度對沖關稅問題，且要較貨幣政策力度更廣更深。

她估計，當內地國內生產總值(GDP)每跌一個百分點，中央需要釋放1.3萬億元人民幣(下同)額度對沖降幅，當中不止是簡單的化債措施，而是直接採取增量刺激政策，涉及考慮派消費券等，不然經濟便會很差，因關稅之下，內地經濟環節中的出口及進口均會淪為負增長，就連消費及私人投資均產生影響，所以唯一就要靠增量政府投資抵銷問題。

不過該行強調，美國加徵兩成關稅仍然是他們估計的基本情況，原因是觀乎2018至19年的質易戰開打，美國側重徵收非消費者產品關稅，而過去幾年俄烏戰事開打拉高美國通脹也是需要考慮的因素，所以高盛推算美國或會先由中間產品或投資產品加徵60%關稅，惟消費產品稅率會較為溫和，惟此舉將對內地出口構成壓制影響，令內地出口升幅由今年見雙位數跌至零，並拖低明年GDP 0.7個百分點。

內房方面，她認為房地產投資未來幾年仍然處於負增長，但譬如上海、深圳等這類流動性較高的一線城市，房價明年或會見底。至於今年中央政府發地方債及中央債共9萬億元，她料明年明年規模會增加3萬億元，合共有12萬億元，所以對中央擴大財政政策仍有較大預期。

被問到加稅對人民幣匯價走勢影響，中央又有沒有就人幣走勢有底線，她指很難對此估計，因要權衡經濟影響及資本外逃的副作用，惟基本而言明年人民幣匯價會跌至7.5算，與現價貶值4%，惟較2018年貿戰貶幅為低。