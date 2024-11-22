北上廣深均宣布取消普通住宅及非普通住宅標準

廣州市住房和城鄉建設局、廣州市財政局國家稅務總局、廣州市稅務局發布關於取消廣州市普通住宅和非普通住宅標準的通知，取消普通住宅和非普通住宅標準，自12月1日起施行。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，在過去「缺房子」的時代，必須要最大限度增加房屋供應，於是就有普通住房和非普通住房一說，以及差別化的稅收政策。目前房地產供求關係發生重大變化，市場下行壓力較大、交易循環不暢，差異稅費對待不僅失去存在意義，且阻礙交易循環和市場企穩。

中指研究院政策研究總監陳文靜表示，本次稅收政策對於購房者、房企均將產生實質性利好，降低購房者置業成本、緩解房企資金壓力，有利於進一步穩定市場預期、提振購房者置業信心，10月房地產市場出現「階段性回穩」，財稅政策接連落地有望進一步強化市場的修復節奏，助力房地產市場止跌回穩。

美聯物業深圳董事總經理江賢亮則表示，近期一線城市先後取消普通住宅和非普通住宅的標準，大戶型、中高端產品的銷售情況變得活躍起來，很多買賣磋商正加速簽約。由於部分客戶為節省交易稅費，選擇在12月1日後才提交過戶申請，12月之後過戶數量將恢復正常。江認為，在本次交易稅費的優化之後，改善型產品、高端產品的交易量將會明顯增加，綜合今年以來的各項優化措施，房地產市場獲得前所未有的源源動力。

此前財政部、稅務總局、住房和城鄉建設部聯合發布公告，對住房交易契稅政策以及有關城市取消普通住宅和非普通住宅標準後相關土地增值稅、增值稅政策作出規定。其中指出北上廣深凡取消普通住宅和非普通住宅標準，取消後與全國其他地區適用統一的個人銷售住房增值稅政策，對該城市個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的，免徵增值稅。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的徵收率全額繳納增值稅。

契稅方面，根據公告，對個人購買家庭唯一住房(家庭成員範圍包括購房人、配偶以及未成年子女，下同)，面積為140方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140方米以上的，減按2%的稅率徵收契稅。

另一方面，此前北京、上海及深圳先後發布關於取消普通住房標準有關事項的通知，明確取消普通住房和非普通住房標準，並對相關的稅收政策進行優化，與之相關的稅收政策也迎來重要調整。