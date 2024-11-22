高盛：恒指明年目標23000點　港股A股評級「超配」

港股近年走勢跑輸美股等外圍股市，除了受內地經濟影響，資金流動都是左右市況的關鍵。對此，高盛首席中國股票策略分析師劉勁津認為，內資未來對港股定價權的影響力將較外資大，原因是觀乎海外對沖客戶倉位並非「耐心資本」。

他舉例指，9月對沖基金倉位一度由6%提升至10%，惟現時又回落至7%，所以看到他們是快來快去，惟反過來看，國內個人投資者特別是散戶成為現時股市資金來源。

該行提及，今年「北水」流入港股的規模已達850億元的歷史高位，估計明年金額仍有750億元，雖然較今年為低，惟規模仍處於偏高水平。

至於恒指明年目標，他指有機會見23,000點，即與現水平有逾10%升幅；又給予未來12個月港股和A股「超配」評級。

不過在關稅陰霾下，他提及A股遭受的影響會較港股為低，故認為A股未來3個月內或好過港股，原因有三。一是國內刺激措施對A股正面作用較為直接；二是不少A股以人幣計價影響較低；三是散戶在國內市場參與度較高。

高盛早前發報告指，2025年MSCI中國指數和滬深300指數預計分別上漲15%和13%，每股盈利(EPS)增長7至10%。板塊方面，他們最新上調醫療保健股至「超配」，同時維持媒體、消費及保險評級在「超配」之列，而銀行、能源等板塊評級為「減持」。