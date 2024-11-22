【錢夫人巡舖】年尾綠信封殺埋身　安度「稅」月貸款攻略！

臨近年尾，各本地銀行紛紛磨拳擦掌推出稅季貸款優惠，適逢環球央行步入減息周期，相信相關利率定必較去年吸引，加上近年數字銀行亦加入與傳統銀行「爭食」，有意借稅貸的讀者不妨貨比三家，看看哪間銀行的利率最着數！

話雖稅貸的原意是讓客戶以低息借錢交稅，但實際上銀行並沒有硬性規定稅務貸款的用途，稅貸亦可用作其他周轉，例如裝修、結婚及進修等；大部分稅貸申請期由每年10、11月至翌年的4月。值得留意的是，稅貸期數普遍較短，還款期往往只有12至24個月。

不過，雖然各行經常以「實際年利率可低至X厘」作為噱頭，但通常貸款金額要高達上百萬元方可有該優惠，並牽涉各類現金回贈；因此不要盲目進行借貸，切記「借定唔借？還得到先好借！」

滙豐：實際年息低至1.75厘

滙豐推出交稅「萬應錢」稅季貸款優惠，若包括現金回贈及「獎賞錢」，實際年利率可低至1.75厘，惟相關貸款金額要達150萬元以上，還款期12個月。若打工仔希望獲得該低息貸款，即其月薪至少達6.5萬元。該行稅貸最高貸款額可達300萬元或月薪23倍，以較低者為準，還款期由6至60個月。

該行亦有向貸款金額較少的客戶推出抽獎活動，推廣期內獲批貸款10萬元或以上的客戶，可自動參加「獎賞錢」抽獎。每階段有機會贏取包括5份頭獎，每份為33,800「獎賞錢」，以及100份1,000「獎賞錢」；貸款50萬元或以上的客戶，每階段更可獲10次抽獎機會。

中銀：貸款額最高400萬

中國銀行（香港）的「易達錢」稅季貸款優惠最低為1.75厘。不過，該優惠同樣只限大手客，借貸金額同樣要150萬元以上、以12個月還款期計，方可擁1.75厘；最高貸款額為400萬元或月薪18倍，以較低者為準。還款年期長達60個月。

推廣期由即日起至2025年1月2日。對一般客戶而言，使用該行作出糧戶口可享文件豁免，並特快批核。

渣打：率先推7天冷靜期

早前有傳金管局擬要求銀行為無抵押消費信貸產品提供「冷靜期」，最快明年中實行。渣打香港在本次稅貸率先推出「7天私人貸款冷靜期」，期內可獲豁免利息及提早償還貸款的手續費；借貸實際年利率低至1.85厘，略遜色於其他大行，其金額最少為150萬元。

渣打「SC私人貸款」還款期由最少12個月至最多60個月，最高貸款額為月薪18倍或400萬元。全新客若貸款20萬元，分12個月還款計，每月最低還款額為17,206元，實際年利率約6.09厘。

大新：全期零息優惠抽獎

大新的交稅「快應錢」稅貸提供現金回贈優惠及「早鳥$0息獎」抽獎，視乎貸款金額可享最高11,800元回贈，以及有機會可以獲得全期零利息優惠，抽獎名額3個。客戶須於今年12月31日或之前成功提取一萬元或以上貸款，還款期12個月或以上方可獲抽獎機會。

該行稅貸提供最低1.38厘實際年利率，惟貸款額須達199萬元，還款期為12個月；若以該行貸款額最高為月薪14倍計，相當於月薪至少要有約142,200元，才有機會得到1.38厘優惠。

Mox：最低年利率1.28厘

數字銀行繼續以「銀彈」吸客。Mox推出的「即時借」稅季貸款，還款期由3至60個月不等，最低實際年利率1.28厘，冠絕全港；不過要以貸款95萬元及6個月還款期計算，總利息為3,534元。貸款的實際年利率將由Mox最終決定，並受申請時客戶的Mox Credit戶口個別狀況影響。

另外，該行客戶在今年12月2日前成功申請貸款，最高可獲6,888元的現金獎賞，惟條件是貸款75萬元或以上，並選擇49個月以上的還款期。若貸款25萬至75萬元以下，36至48個月還款期，或貸款15萬至25萬元以下，選用49個月或以上還款期，其現金獎賞均為888元。

匯立：享活期存息2.5厘

在私人貸款領域發迹的匯立銀行（Welab Bank）推出的稅季私人貸款，貸款20萬元或以上可享1.68厘，貸款額最高為月薪18倍；同時推出「Loan-Deposit-Link」優惠，客戶成功貸款後，可享12個月2.5厘年利率的活期存款。

該行指，優惠毋須為特選客戶，亦毋須更改出糧戶口及申請信用卡等繁複任務要求。由即日起至2025年2月28日，成功申請100萬至150萬元貸款，還款期並為24個月或以上，可獲12,000元現金回贈。借50萬至99.9萬元、20萬至49.9萬元、10萬至19.9萬元，亦可分別回贈3,000元、1,500元及500元。

信銀國際：回贈達1.68萬

中信銀行（國際）的分期貸款推出稅季優惠，貸款200萬元、還款期12個月，實際年利率可低至1.65厘。今年底前成功申請及提取5萬元或以上，還款期24個月或以上可享現金回贈；借150萬元、還款期60至72個月，則最高獲回贈16,800元。

該行同時提供「早鳥優惠」，由即日起至11月30日，成功提取5萬元或以上及指定還款期，可享首3個月免息免供，或高達2,000元額外現金回贈。

上商：證券客戶享稅貸優惠

上海商業銀行的「快稅錢」稅貸優惠最低年利率為1.88厘，惟須選用該行包括證券帳戶、個人網上銀行及電子結單的服務，貸款期12個月、貸款金額為稅額一倍或以下及20萬元或以上，方可擁相關利率。

該行稅貸推廣期由即日起至明年3月31日，最高貸款額為200萬元或月入8倍，以較低者為準；還款期分12個月、18個月或24個月。