DOUBLE COAST I周末開放現樓示位　下周二開賣5伙

由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(22日)公布上載全新銷售安排，加推5伙兩房單位於下周二發售。同時，將會安排周末起開放現樓單位予公眾參觀。

該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，上述5伙折實價介乎762.1萬至775.8萬元，折實呎價約17,281至18,471元。目前已售出單位中，買家佔約七成屬自用客。

他續指，旗下啟德PARK PENINSULA多個項目，包括MIAMI QUAY I，天瀧，啟德海灣等樓盤，開售至今累售465伙，套現逾76億元。總結集團旗下樓盤，今年累計已售出約1,721伙，銷售總金額逾199億元。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，DOUBLE COAST最新開放兩個連家具現樓示範單位。兩房戶型迎合新婚夫婦，三房單位則適合家庭換樓客。

該公司助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文指，會所的園林空間廣逾4.3萬方呎，引入澳洲著名花卉，兼設5大主題區域。

會德豐地產市務經理岑菲菲稱，會所提供24小時健身室，引入Interactive Surfing實況運動衝浪機，另有以全玻璃幕牆設計的瑜伽房。