二手樓價指數遇阻力　按周回落0.71%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報137.81點，按周跌約0.71%，是11月初美國大選及聯儲局議息之前一周的市況。市場觀望氣氛濃厚，二手成交減慢，樓價連升2周後回軟。CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近7周五升二跌，累升約1.44%。惟早前不少筍盤已被消化，二手樓市開始出現拉鋸，CCL挑戰140點水平或有阻力。

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌約6.39%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.98%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約3.64%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.31點，按周跌約0.59%。CCL(中小型單位)報136.96點，按周跌約0.73%。CCL(大型單位)報142.01點，按周跌約0.61%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束兩周連升，指數同樣處於2016年9月中水平。CCL(大型單位)則結束3周連升，指數在2016年9月底水平徘徊。

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報137.21點，按周跌約0.74%，連跌2周共約1.33%。九龍CCL_Mass報約134.87點，按周跌約0.87%，連跌3周共約1.05%。新界東CCL_Mass報149.09點，按周跌約1.55%。新界西CCL_Mass報128.41點，按周升約0.70%，連升3周共約2.90%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年6月中、9月中、10月初及12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，新界東累跌約7.57%，CCL(大型單位)跌約7.36%，新界西跌約6.95%，CCL跌約6.39%，CCL(中小型單位)跌約6.19%，CCL Mass跌約6.10%，港島跌約5.81%，九龍跌約4.87%。