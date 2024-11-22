比密幣價飆升　有人持8千枚值62億元　卻見財化水？

比特幣價格挑戰10萬美元關口，有一名聲稱持有8千枚比特幣的英國威爾斯比特幣礦工卻有苦難言。外媒報道，該名礦工稱，11年前擁有一個儲存8千枚比特幣的硬碟被誤丟，現值約6.24億英鎊(62.58億港元)。

據悉，該名礦工叫James Howells，家住威爾斯Newport，任職系統工程師，為尋回硬碟，他多年來請求當局批准挖掘垃圾掩埋場，但都被拒絕，目前準備狀告當地市議會。若不允許，就要賠償損失。

現年39歲的Howells稱，其於2009年自行挖掘該批比特幣，其後將這些比特幣存入電腦硬碟的私人金鑰內，後來更新電腦時將硬碟放在抽屜。而在2013年時，他將硬碟放入黑色塑膠袋，被前伴侶誤以為垃圾丟至大型垃圾箱。

他渴望找回硬碟，甚至提出願將該批比特幣的25%價值分予Newport市議會，用於社區計劃。但是，他稱議會已拒絕其請求約10次。

因此，他目前態度轉趨強硬，願分予市議會的額度降至10%，同時指若得不到挖掘許可，將提告全額求償。

他更指，若是2013年尋回那硬碟會容易得多，當時上面僅有3至4個月垃圾層。

而Newport市議會發言人則稱，已多次告訴Howells，根據環境許可無法進行挖掘，此類挖掘會對周邊地區造成巨大負面環境影響，更稱其主張毫無根據，市議會將全力抗辯。