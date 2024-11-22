美匯指數兩年來首次突破108　歐元跌至兩年低

得益於失業救濟數據意外下降，加上美國聯儲局官員鷹派言論，美匯指數突破107關口美匯指數突破108，為2022年11月以來首次，日內漲0.89%。展望後市，投資者續密切關注聯儲局未來利率政策走向。

此外，基本金屬價格出現下滑，倫敦金屬交易所3個月期銅價格每噸下跌0.3%，至8,996美元，LME 3個月期鋁價格每噸下跌0.5%，至2,619美元。

有機構表示，在美國大選以及美元不斷走強之後，工業金屬價格一直表現不佳。由於特朗普當選總統後可能出現更高通脹，加上市場對聯儲局減息預期降低，美元已經走高。該機構補充，展望未來，鑑於市場對美元長期保持強勢的預期不斷增強，而這對基本金屬來說是一大不利因素，特朗普的勝選給基本金屬價格帶來下行風險。

另一方面，由於歐元區佔主導地位的服務業萎縮且製造業陷入更嚴重的衰退，11月份歐元區商業活動大幅下滑，歐元跌至2022年12月以來最低水平。歐元兌美元持續下挫，短線下挫逾110點。歐元兌英鎊日內跌幅達0.5%，報0.8276。數據公布後，歐元區國債孳息率也有所下跌，市場對歐洲央行減息規模的預期大大增強。