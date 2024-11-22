港交所任命首席可持續發展總監及首席傳訊總監

陳翊庭表示，新的人事任命充分體現了港交所的人才實力及領導團隊對人才發展的不懈承諾。可持續發展是香港交易所的核心發展方向，周冠英具備出色的領導才能和策略思維，加上他對可持續金融和監管範疇的深厚了解，是領導集團可持續發展事務的合適人選。此外，過去一年，吳暿華在內外持份者溝通方面表現出色，因此很高興由他負責領導交易所的企業傳訊職能，進一步提升港交所在全球市場的品牌信譽。

周冠英將負責推動符合香港交易所宗旨和長期目標的可持續發展戰略，將環境、社會和企業管治(ESG)全面融入香港交易所的運作、政策和企業文化，同時負責監督香港交易所的可持續發展部及相關事務，包括香港交易所碳市場Core Climate。周冠英將繼續擔任集團總法律顧問，主管集團的法律和公司秘書事務。

至於吳暿華，他在2017年12月加入港交所，擔任傳媒關係及公共事務主管，並在今年1月起一直擔任代理集團首席傳訊總監，負責整個集團對內及對外的企業傳訊策略，包括傳媒關係及公共事務、策略傳訊、內部傳訊及新媒體傳訊、企業活動策劃管理及企業品牌管理。在新職位上將進一步提升港交所的國際品牌知名度和影響力，並加強企業內部的凝聚力。

二人在周四(21日)港交所與恒生指數公司合作推出「恒生香港交易所滬深港通中國企業指數」的儀式上，也有上台拍照。