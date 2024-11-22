屯門叠茵庭有裝修兩房劈至408萬沽 減幅15%

二手細價上車盤近期頻頻劈價吸客，屯門叠茵庭兩房單位，劈價72萬元後，以408萬元售出，減幅達15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣劉玉麟表示，跑馬地比華利山E座中層1室，實用面積約1,070方呎，套三房連工人套房間隔，望馬場景，新買家為區內客，見單位有裝修，單位叫價2,700萬元，最終以2,600萬元連車位成交，呎價約24,299元。

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新界區

●祥益古文彬稱，屯門叠茵庭3座高層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，獲外區首置客垂青，見單位有裝修，收樓後即可入住，獲減價72萬元，以408萬購入上址自住，呎價約10,851元。

●祥益黃慶德表示，屯門豐景園5座高層8室，實用面積約301方呎，兩房間隔，買家有明確目標，集中尋找約300萬元的上車盤，參觀約20個放盤，獲減價20萬元，以300萬元購入上址作自住，呎價約9,967元。

●美聯林健偉指，軍澳康居屋盛花園5座中層M室，實用面積約494方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫360萬元放盤，近期獲買家洽詢，議價後以355萬元成交，呎價約7,186元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋景明苑A座高層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，有裝修，剛由白居二買家於未補價第二市場以340萬元購入，較上月叫價398萬元，累減58萬元，減幅約14%，呎價約5,271元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢南山村雙號屋全幢村屋，四房三套房間隔，望山景，叫價1,600萬元，減價300萬或約18.8%，終以1,300萬元成交，屬低市價5%，原業主於2018年7月以1,490萬元購入，約6年帳面虧蝕190萬元，期內跌價約13%。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山銀湖‧天峰1座低層D室，實用面積約1,001方呎，三房間隔，放盤1星期，叫價1,380萬元，以1,360萬元成交，呎價約13,586元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海典灣3座頂層戶，實用面積約1,181方呎，三房間隔，望海景，放盤約1年，原先叫價約1,800萬元，減120萬元，獲買家以1,680萬元承接，呎價約14,225元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城3座低層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，望山景，叫價900萬元，放盤約5個月，減25萬元，獲買家以875萬元連車位承接，減幅約2.8%，呎價約10,467元，約7年帳面虧蝕193萬元，期內跌價約18%。

●中原蔡堅濤表示，上水名都11月暫錄約3宗買賣，屋苑4座低層D室，實用面積約454方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，議價後以398萬元獲承接，呎價約8,767元。

●中原伍耀祖指，天水圍栢慧豪園3座中層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以500萬元交吉放盤，減至466萬元獲承接，呎價約9,357元，減幅近7%，原業主於2012年12月以290萬元買人。

●利嘉閣李曉敏稱，荃灣爵悅庭東爵軒高層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，外望山景，新買家為換樓客，叫價650萬元放售，議價後以615萬元成交，呎價約12,947元，原業主在2021年以約830萬元買入，持貨約3年帳面215萬元。

●利嘉閣陳志傑指，青衣青怡花園12座中層F室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望山景，新買家為分支家庭客，見屋苑鄰近家人可方便照應，議價數日後，獲減價36.2萬元，以363.8萬元成交，呎價約8,580元。

●中原梁岳宏表示，青衣居屋青泰苑A座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價680萬元，放盤半年，多次調低叫價累減180萬元，以500萬元沽出，呎價約9,025元，單位約10年帳面僅升值約5.3%。

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