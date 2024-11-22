新盤UPDATES：啟德跑道區現樓項目增折扣吸客
2024年11月22日 22:08
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未尚開售的全新盤增加折扣，變相減價吸客。啟德跑道區現樓項目，於兩個半月前開價後，市場反應慢熱，於周五(22日)深夜突擊上載經修訂價單，為指定16個兩房單位增加最多7%折扣，同時發出首份銷售安排，落實下周二開售。
●啟德維港‧雙鑽為指定16伙增優惠
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，約兩個半月前開價，推出首批141伙，折實平均呎價約18,456元，惟市場收票反應慢熱，終於周五(22日)更新首張價單，為指定16個單位增設2.5至7%的折扣，並落實下周二首輪公開發售32伙及招標賣1伙。發展商同時加推價單2號，涉及72伙，可享10%折扣，折實平均呎價約21,298元。
●北角101 KINGS ROAD招標再沽兩伙
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，於周五(22日)再以招標形式售出兩伙三房梗廚單位，套現2,798.7萬港元。成交單位包括6樓A室，實用面積549方呎，售價為1,333.3萬元，呎價約24,286元。另一伙為16樓C室，實用面積568方呎，以1,465.4萬元售出，呎價約25,799元。
●啟德DOUBLE COAST I現樓單位首曝光
由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(22日)公布上載全新銷售安排，加推5伙兩房單位於下周二發售。同時，將會安排周末起開放現樓單位予公眾參觀。發展商首度開放兩個現樓示範單位及會所傳媒參觀。項目是日售出第5座5樓E室，為實用面積439方呎的兩房戶，以902.1萬元成交，呎價約20,549元。
●啟德MIAMI QUAY I單日沽兩伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周五(22日)連沽兩伙，共涉2,634萬元。當中，第1座5樓B室，實用面積661方呎，屬三房一套連梗廚間隔，成交價1,604.3萬元，呎價約24,271元。據悉，買家鍾情單位可享九龍灣畔遊艇海景及泳池園林景。
●元朗洪水橋滙都II示位錄400個參觀人次
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都II，將於周六(23日)公開發售首批81伙。集團執行董事關堡林表示，意向買家查詢及參觀情況持續，至今已累積近400組準買家前往查詢參觀，以及親身往項目地盤視察。兩期項目均已獲批入伙纸，目前正進行內部裝修工程。
●沙田星凱‧堤岸月內累售17伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於本月至今暫售17伙，套現逾1.4億元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出5座49樓D室，實用面積676方呎，三房間隔，享開揚城門河景，以1,293萬元成交，呎價約19,127元。他補充，樓盤開售至今累售1,257伙，佔全盤1,335逾94%。
●啟德天璽•海四房成交價逾1.19億元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周五(22日)通過招標售出第1座18樓A室，實用面積2,196方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，成交價逾1.19億元，呎價約54,330元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(22日)招標售出3座18樓B單位，實用面積1,839方呎，成交價8,000萬元，呎價約43,502元。信和置業執行董事田兆源表示，市場繼續追捧超級豪宅，減息效應令項目由10月1日開始至今售出27伙，項目約一個半月套現逾18億元。
●旺角ONE SOHO一房終止交易
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周五(22日)錄得1宗終止交易個案，涉及的單位為3樓B3室，實用面積287方呎， 屬一房間隔，原本在今年3月以612.4萬元售出，當時呎價約21,338元。