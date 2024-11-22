新盤UPDATES：啟德跑道區現樓項目增折扣吸客

未尚開售的全新盤增加折扣，變相減價吸客。啟德跑道區現樓項目，於兩個半月前開價後，市場反應慢熱，於周五(22日)深夜突擊上載經修訂價單，為指定16個兩房單位增加最多7%折扣，同時發出首份銷售安排，落實下周二開售。

●啟德維港‧雙鑽為指定16伙增優惠

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●啟德DOUBLE COAST I現樓單位首曝光

由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(22日)公布上載全新銷售安排，加推5伙兩房單位於下周二發售。同時，將會安排周末起開放現樓單位予公眾參觀。發展商首度開放兩個現樓示範單位及會所傳媒參觀。項目是日售出第5座5樓E室，為實用面積439方呎的兩房戶，以902.1萬元成交，呎價約20,549元。

●啟德MIAMI QUAY I單日沽兩伙

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●沙田星凱‧堤岸月內累售17伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於本月至今暫售17伙，套現逾1.4億元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出5座49樓D室，實用面積676方呎，三房間隔，享開揚城門河景，以1,293萬元成交，呎價約19,127元。他補充，樓盤開售至今累售1,257伙，佔全盤1,335逾94%。

●啟德天璽•海四房成交價逾1.19億元

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