維港‧雙鑽更新首價單16伙獲最多7%折扣　另加推72伙

價單所見，經修訂後有16個兩房單位可享有「限量精選單位折扣」優惠，實用面積介乎437至493方呎，最新折實價由780.2萬至933.4萬元，折實呎價約17,854至19,315元。減價最多的單位為第1B座15樓A室，實用面積440方呎，折實價由891.3萬下調到822.1萬元，減價約69.2萬元，最新折實呎價約18,684元。

發展商同時加推價單2號，涉及72伙，可享10%折扣，折實平均呎價約21,298元。發展商抽出兩張價單中的32伙於下周二出售，折實價417.9萬至1,878.7萬，折實呎價約16,872至26,648元。售價最低為第1B座8樓E室，實用面積247方呎，開放式戶，折實呎價約16,919元。至於，招標單位為2B座30樓D室，實用面積1,770方呎，屬四房兩套間隔，另連611方呎平台及254方呎天台。