東方日報B1：「侵」佔金融大權　美匯兩年高

被喻為狂人總統的特朗普(又稱「侵侵」)再次勝出總統大選，明年將再次入主白宮。人未上任，其施政主張已在深深影響市場表現，而近日其積極籌組財金班底，更惹市場關注。繼傳出擬開設新官職主責加密貨幣發展，引來美國證券及交易委員會(SEC)高層「地震」，另消息指特朗普考慮提名一位聯儲局前理事擔任財部長，並於2026年聯儲局主席鮑威爾任期屆滿後掌管聯儲局，圖加大對聯儲局的影響力，實行集財金大權，以應付與中國的資本博弈，全力維護美元金融霸權！

特朗普2.0的強勢回歸，似乎與近日美元走勢成正比。美匯指數周五(22日)突破108關口，升至108.06，為2022年11月以來首次，日內漲幅近1%。美股3大指數周五早段向好，道指曾升339點，報44,209點；標指升7點，報5,956點；納指曾升16點，報18,989點。

特朗普未上任，影響已在市場發酵。先是本周傳來特朗普私底下與加密貨幣界大茄會面，擬成立加密貨幣諮詢委員，並擬委任一名熟悉加密幣的專才出任新設的被喻為「加密貨幣沙皇」官職，以領導上述委員會。

消息一出，比特幣(Bitcoin)連日創新高，據交易平台CryptoCompare報價，周五一度高見每枚99,416.07美元的歷史新高，與10萬美元心理關口僅一步之遙。

過去，美國一直主張對加密幣監管從嚴，美國SEC主席亨斯勒可謂代表人物。可隨着特朗普回朝，意味美國對加密幣的政策將「翻轉」，昨日傳來亨斯勒計劃於特朗普就職日(明年1月20日)離任，暫代主席人選可能是同為共和黨籍委員的Mark Uyeda或Hester Peirce。

特朗普強勢加持加密幣發展，幣圈自然為之興奮，這也意味美國金融將正式引入數碼元素，可視為一大突破。但當然，須解決相關的立法和監管等問題，而當加密幣資產規模日大，其波動性對傳統美國金融體系風險管理亦將構成挑戰。

另一方面，外媒引述消息指，特朗普正考慮提名投資銀行家出身的聯儲局前理事沃爾什(Kevin Warsh)擔任財政部長，當聯儲局主席鮑威爾2026年任期屆滿後，屆時沃爾什可能會被提名接任聯儲局主席。暫時未知道這是否意味新任財政部長屆時是否兼任聯儲局主席，惟若如此，必然會引來聯儲局貨幣政策獨立性的質疑。

事實上，特朗普對聯儲局政策的不滿是早有所聞，他屢次批評聯儲局在其首任總統期間進行加息的決定不當。當其再次入主白宮，設法加強對聯儲局的影響力，務求美國的貨幣政策更能配合其施政方向，相信是大概率的事。

不過，如此集財金大權，推行政策理論上可減少障礙；但若然政策施行方向有誤，並且影響到美元信用，可能後患無窮。

市場都關注聯儲局12月中旬議息會議會否再作減息決定。明年有貨幣政策投票權的美國芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)重申，認同局方未來將利率下調的趨勢，並指對減息步伐持開放態度，又相信減息步伐應緩慢地前行。最新利率期貨顯示，市場預期12月減息0.25厘的機會約59.4%。