廖嘉豪：或可續沽出歐元　買入澳元及日圓

歐元兌美元上周跌穿1.05，弱勢符合預期，11月11日當周提及歐元兌美元在紅色浪潮的下跌壓力或最大，並可能下試過去10年低位1.0350至1.0450區間。上周四歐元兌美元在俄烏局勢升溫下曾低見1.0462，目前歐洲央行言論似向鴿派傾斜，歐元兌美元較大機會上周收在1.05以下，因此歐元兌美元或續向1.0350至1.0450區間發展。歐元兌澳元上周亦跌近1.4%並率先達到1.60的目標水平；歐元兌日圓上周跌幅高達1.6%至161.87，料可下試160水平。

澳元兌美元上周升0.9%，俄烏衝突升溫推升美元下，其硬淨表現雖符預期但仍凸出，0.6450支持力度較大。澳洲央行11月會議紀錄顯示央行對通脹升溫風險保持警惕，認為目前政策利率有效抑制仍「過高」的核心通脹。澳洲央行或需最少兩季理想的CPI數據才會考慮減息，而今年第3季的通脹數據仍未達央行要求，令央行或最快在2025年第一季通脹數據出爐才開始減息。花旗分析員因此推遲澳洲央行首次減息預測，由明年2月延至5月，或有助澳元兌美元續上試55周線及200天線0.6624至0.6630附近。澳元兌紐元上周四突破1.11後或可上望1.1200至1.1400。花旗分析員預期紐西蘭央行或在11月27日議息會議上減息0.5厘，紐西蘭第三季就業人數按季跌0.5%，跌幅多過市場預期的0.4%，失業率亦從第二季的4.6%升至第三季的4.8%，紐西蘭央行或需繼續減息至寬鬆水平，對比澳洲央行明年才開始減息，紐元與澳元息差或將急劇縮窄，支持澳元兌紐元走高。

美元兌日圓續受制156.67阻力，日本央行行長植田和男避開評論12月加息機會曾一度推升美元兌日圓至155.36，但其言論與10月議息會議時沒有太大分別，亦沒有排除12月加息機會，花旗分析員維持日本央行12月加息0.25厘的預測，美國日本政策息差有機會從現水平4.5厘收窄至今年終的3.50厘，料有利美元兌日圓下試145左右，美元兌日圓152以上或仍是低吸機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪