陳政深：港股走弱　重磅股暫未屆撈底時

港股持續受困，並有走弱迹象。恒生指數早前一直未能重上50天線，周五(22日)更進一步呈向下突破格局，整體港股後向實未宜過分樂觀。短線而言，指數之支持位為18,700，呈拾級而下格局。須留意的是，恒指上周出現小型死亡交叉，即10天線跌穿50天線，預料港股仍會反覆走弱，如果宏觀環境未能出現明顯催化劑，指數或需進一步考驗18,000點之下的水平。簡單而言，港股看似估值便宜，但基於動能欠奉，關鍵是市場欠缺對經濟之信心，加上重磅股仍處高位，目前暫未為撈底之時。

各項業務中，品牌中藥為最大份額者，其營業額佔比逾55%，期內增長19.9%，至2.2億元，分部毛利亦增長13.1%，至9383萬元。至於其旗艦品牌藥，如飛鷹活絡油、保濟丸、十靈油、何濟公等，期內營業額大增53.3%，至1.9億元，分部毛利更上升近九成，至1.38億元。

集團手頭現金達1.41億元，淨資本負債比率為0，公司近兩個財政年度派息政策漸趨明確，兩者之派息比率約為40至50%之間，集團是次派發中期息每股5.5仙，派息比率亦約為47%左右。以1.4元計，單中期息已有近4厘，尚未計及末期息，加上目前單位數市盈率，現價相當吸引，具中線留意價值。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)