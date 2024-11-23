美聯布少明預料兩新盤租金回報率達4.5厘

他續指，該行有大手客擬斥資約2,000萬元，購入2伙101 KINGS ROAD的兩房戶作長線投資之用。由於該盤鄰近港鐵站，潛力不俗，料有約四成買家為長線投資客。若按地區分布，約七成屬於港島區客，九龍區及新界區客則共佔約三成。預計項目落成後呎租可達85元水平，租金回報率達4.5厘至5厘水平。

至於滙都II，毗鄰洪水橋輕鐵站，加上入場費吸引，故吸引年輕客及上車客垂青，估計約有三成買家為投資客，料項目入伙後，租金每呎可達約40元水平，租金回報有約4.5厘。

布少明稱，雖然市場購買力不俗，但由於本月份新盤推售步伐稍為放緩，故本月至今一手交投錄得逾650多宗，並預計全月一手交投將錄得逾1,000至1,200宗水平，按月大減。而預計二手市場的樓價有望在第四季回穩上升，升幅約3%。