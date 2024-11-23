美聯：11月首21日整體物業註冊量按月大升逾9成

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月首21日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量錄5,616宗，較10月同期2,947宗大幅增加約90.6%。按目前推算，估計11月全月最終有力挑戰7,000宗水平，將創半年新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，11月註冊個案一般主要反映10月市況，而上月中發表的施政報告推出利好樓市措施，為樓市帶來正面作用，有關市況亦逐步於註冊量反映出來；至於本月香港銀行再一次超乎預期減息0.25%對後市的影響，料下月註冊量才反映。

回顧11月首21日不同物業註冊量，在不包括一手公營房屋之下，11月一手私樓及二手住宅註冊量錄4,907宗，較10月同期2,416宗大幅上升約103.1%；而期內一手公營房屋按月亦錄193宗，按月亦升約58.2%。

非住宅方面，11月首21日工廈、商廈及商舖註冊量合共錄256宗，較10月同期增加約58%；純車位及其他等非住宅物業則共錄260宗，按月亦微升約5.3%；隨着不同類別的物業註冊量均按月上升之下，帶動整體物業註冊量按月顯著上升。