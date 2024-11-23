郭家耀：小米業務增長前景樂觀

集團第三季收入925億元，按年增長30.5%，創歷史新高。其中，智能手機業務收入為475億元，按年增長13.9%。全球智能手機出貨量為4,310萬部，按年增3.1%。第三季智能手機業務毛利率11.7%，較上一季12.1%有所下降。小米表示，主要因為第三季是記憶體格的高峰，亦與產品發布時間有關，預計第三季是小米全年手機業務毛利率的低點，末季將反彈。

期內，IoT與生活消費產品業務收入為261億元，按年增26.3%，毛利率達到20.8%，創歷史新高，按年升2.9個百分點。截至9月底，AIoT平台已連接的IoT設備數達到8.61億，按年增長23.2%。

互聯網業務收入為85億元，亦創歷史新高，按年增9.1%，互聯網業務毛利率達到77.5%，按年升3.1個百分點。截至9月底，全球月活躍用戶數達到6.85億，按年增長10.1%。

季內，智能電動車等創新業務分部總收入為97億元，其中智能電動車收入95億元，經調整淨虧損為15億元。第三季智能電動車等創新業務分部毛利率為17.1%，隨着規模擴大及成本持續優化，預計第四季毛利率繼續改善，逐步收窄虧損。

第三季小米SU7系列交付新車達39,790輛，公司的產能持續爬坡，今年11月已實現累計生產10萬輛新車的目標。今年10月單月新車交付量突破兩萬輛，將全力衝刺全年交付13萬輛SU7系列新車的新目標。

截至9月底，小米在內地線下零售店數量超過1.3萬間，年底目標提升至近1.5萬間，明年目標進一步擴展到兩萬間。線上線下營銷構成良好循環，為客戶帶來理想消費體驗。小米品牌進一步提升，用戶黏性提高，有助帶動銷售及毛利率水平，電動車業務亦令市場期待，前景展望樂觀。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)