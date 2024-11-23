陳鳳珠：市值管理助A股價值回歸

中國證監會發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》，為繼2014年後再度發布針對市值管理的新規範，新指引涵蓋14項具體條文，並從4方面規範市值管理，包括明確市值管理的範疇及核心目標；規範上市公司董事會等相關主體應履行的責任及義務；對主要指數成分股及長期破淨股制訂特殊規範，促進價值合理回歸；杜絕虛假市值管理行為，維護市場公正及透明。相信新指引可為上市公司提供清晰的市值管理指引，有助支持內地股市長期走勢穩定。

市值管理14條的其中重點為對主要指數成分股公司制訂並公開披露市值管理的制度，明確具體職責分工、內部考核評價等，並在年度業績說明會中就制訂執行情況進行專項說明，同時經董事會審議後披露市值管理制度的制訂情況。至於長期破淨的公司，應制訂上市公司估值提升計劃，並經董事會審議後披露，相關估值提升計劃內容應當明確、具體、可執行。

主要指數成分股公司包括中證A500指數、滬深300指數、上證科創板50成分指數、上證科創板100指數、創業板指數、創業板中盤200指數、北證50成分指數中的成分股公司，料針對大型龍頭公司。至於長期破淨的公司，集中在銀行、非銀、地產、鋼鐵、建築、交通運輸等傳統行業，當中包括不少國企及央企。

今次的新指引在於大型龍頭企業率先主動管理市值，指引亦明確上市公司應聚焦主業，提升經營效率和盈利能力，並可通過併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分紅等方式促進上市公司投資價值合理反映上市公司質量。

中證監表示，指引可鼓勵上市公司在股價顯著偏離公司價值時採取積極措施維護股東權益並提升市場信心，公司可通過增持、回購、強化投資者關係等來提升價值。

預期市值管理14條落實後，A股的上市公司將會積極執行，當上市公司價值逐步回歸正常，屆時將可增加市場信心，料有助支持A股長期表現。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)