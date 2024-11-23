陳樂怡：波司登迎銷售旺季　目標看5.2元

地緣政治局勢升溫，俄烏衝突升級，另外中美關係風起雲湧，資金流入避險資產市場。未來一周將會公布美國10月個人消費開支(PCE)物價指數數據，市場預計按年增速將會略為加快。若然通脹數據超預期，將進一步打擊減息預期，美匯、債息回落空間有限。近期港股大市成交明顯縮減，投資者入市意欲不大，恒指上升動力不足，預計於19,000至20,000點波動。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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