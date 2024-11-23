陳樂怡：波司登迎銷售旺季 目標看5.2元
2024年11月23日 23:55
東網電視更多新聞短片
地緣政治局勢升溫，俄烏衝突升級，另外中美關係風起雲湧，資金流入避險資產市場。未來一周將會公布美國10月個人消費開支(PCE)物價指數數據，市場預計按年增速將會略為加快。若然通脹數據超預期，將進一步打擊減息預期，美匯、債息回落空間有限。近期港股大市成交明顯縮減，投資者入市意欲不大，恒指上升動力不足，預計於19,000至20,000點波動。
板塊方面，中國商務部表示，在繼續落實好已出台補貼政策及系列配套支持政策的基礎上，將提前謀劃明年汽車以舊換新接續政策，穩定市場預期，並持續完善汽車相關政策，促進二手車放心、便利交易。原先市場憂慮隨着汽車以舊換新政策年底到期，加上傳統上車企第四季追趕全年銷量目標，促銷力度加強，或會透支明年需求。最新表態顯示政策延續支持態度，部分車企第三季業績突出，產品管線豐富，建議留意吉利汽車(00175)、比亞迪股份(01211)。
個股推介波司登(03998)。其作為國產羽絨龍頭，持續推行產品創新，挖掘輕薄羽絨及衝鋒衣鵝絨服需求。公司近年還進軍戶外服裝及防曬衣市場，透過豐富產品種類，有助降低對冬季單一季節的依賴程度。短期催化劑包括迎來冬季銷售旺季，以及月底公布業績，預計業績持續展現韌性。估值上，現價對應25財年預測市盈率12.4倍，低於5年平均水平，預測股息率6.5厘，估值偏低，目標價5.2元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)